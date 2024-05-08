Без трусів вистрибнув з яйця: представник Фінляндії здивував появою на сцені Євробачення-2024

7 травня у першому півфіналі виступили представники Фінляндії Windows95man. Однак, один з них приголомшив своєю появою та зміною образу.

Чоловіки виступили під номером 10. Водночас букмекери пророкують їм 12 місце у гранд-фіналі.

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Спочатку музикант з'явився у великому декоративному яйці, щоправда, воно було створено за допомогою джинсів. Згодом можна помітити, що він одягнений тільки у футболку та шкарпетки з сандалями, без спідньої білизни. Втім, артист прикрив усе своєю ногою.

Пізніше він почав демонструвати активні рухи, бігаючи сценою з оголеними сідницями перед глядачами. Однак, наприкінці виступу з-під стелі з'явилися шорти, які дозволили артистові завершити свій образ.

Втім, виявилося, що протягом виконання пісні він мав спеціальну накладку бежевого кольору, яка не дозволила показати зайвого.

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