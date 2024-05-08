Без трусів вистрибнув з яйця: представник Фінляндії здивував появою на сцені Євробачення-2024
7 травня у першому півфіналі виступили представники Фінляндії Windows95man. Однак, один з них приголомшив своєю появою та зміною образу.
Чоловіки виступили під номером 10. Водночас букмекери пророкують їм 12 місце у гранд-фіналі.
Цікаво alyona alyona та Jerry Heil феєрично виступили у півфіналі Євробачення-2024: потужне відео
Виступ Фінляндії на Євробаченні-2024
Спочатку музикант з'явився у великому декоративному яйці, щоправда, воно було створено за допомогою джинсів. Згодом можна помітити, що він одягнений тільки у футболку та шкарпетки з сандалями, без спідньої білизни. Втім, артист прикрив усе своєю ногою.
Пізніше він почав демонструвати активні рухи, бігаючи сценою з оголеними сідницями перед глядачами. Однак, наприкінці виступу з-під стелі з'явилися шорти, які дозволили артистові завершити свій образ.
Втім, виявилося, що протягом виконання пісні він мав спеціальну накладку бежевого кольору, яка не дозволила показати зайвого.
Windows95man – No Rules!: дивіться відео онлайн
Що відомо про виступ українського дуету на Євробаченні-2024
- Дівчата виконали пісню Teresa&Maria, яка натхненна силою українських жінок. Номер для Євробачення поставила відома режисерка Таня Муіньо. Це було гармонійне і водночас ефектне поєднання візуальних деталей з вокалом дівчат.
- Jerry Heil під час виступу піднімалася горою, ніби долаючи перешкоди, а після цього alyona alyona зачитала емоційний реп.
- Наприкінці виступу дівчата подякували Європі за підтримку.