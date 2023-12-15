Цього року у процесі Національного відбору на Євробачення сталися зміни. Команда музичного продюсера вже обрала 10 фіналістів, але українці мають можливість обрати ще одного – суто завдяки глядацькому голосуванню.

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У Дії стартувало голосування

У додатку Дія вже стартувало онлайн-голосування. Щоб обрати свого фаворита, потрібно зайти у додаток та обрати категорію "Послуги". Далі перейти до "Опитувань" та обрати одного з 9 музикантів.

ANKA – "Палала"

Carpetman – Endless fight

KARYOTYPE – Sadness

KRYLATA – Queen

PARFENIUK – "Серед вітрів"

SHÉPA – SUPERNOVA

STASYA – Rika

SWOIIA – Little Angels

TESLENKO – Lights go up

Голосування триватиме з 15 грудня до 21 грудня. Взяти участь можуть єврофани, яким виповнилося 14 років. Той артист, який отримає найбільшу кількість голосів, стане фіналістом Нацвідбору і позмагається за право представити Україну.

Як проголосувати за фаворита: відео

Більше деталей Нацвідбору

Віднедавна відомо, що Фінал Національного відбору пройде 3 лютого. Всі 11 учасників фіналу будуть відомі українцям до 29 грудня.

Наразі відомі імена десятки фіналістів: це alyona alyona & Jerry Heil, DREVO, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK, Ziferblat.