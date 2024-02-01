Хоч Євробачення-2023 проходило у Великій Британії, конкурс відбувався від імені України. А тому символічний ключ містить не тільки символи Ліверпуля, але й Одеси, яка є його містом-побратимом.
До теми На Євробаченні-2024 провели жеребкування: у якому півфіналі виступить Україна
Ключі для Євробачення містять символи Одеси
Ключ виконаний у формі якоря, що є символом Одеси. Він завдовжки у 30 сантиметрів. Його створили троє художників та надрукували на 3D-принтері.
Кольори якоря та пташки Liver Birds – відображають Ліверпуль, жовтий підводний човен – це відсилання до гурту The Beatles. Вінілова платівка натякає на статус Ліверпуля як Міста музики ЮНЕСКО. Також на якорі надпис United By Music – це гасло Євробачення-2023.
Ключ Євробачення-2023 / Фото з інстаграму конкурсу
Один з цих ключів найближчим часом подарують Одесі.
Як створювали ключі Євробачення-2023: відео
Що відомо про Євробачення-2024
- Музичний конкурс цього року відбудеться у країні-переможниці Швеції. Містом-господарем уже втретє стає Мальме. Євробачення проходитиме під тогорічним гаслом: United by Music (Об'єднані музикою), оскільки організатори вирішили залишити цей слоган на всі майбутні роки.
- Євробачення стартуватиме у вівторок, 7 травня – тоді відбудеться перший півфінал. Другий пройде у четвер 9 травня. Грандіозний фінал відбудеться у суботу, 11 травня.
- За результатами жеребкування, що відбулося 30 січня, Україна виступатиме у першому півфіналі конкурсу, тобто 7 травня. Порядок виступу учасників наразі не відомий, однак наш представник презентує свій номер та пісню у першій половині.