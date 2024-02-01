Хоч Євробачення-2023 проходило у Великій Британії, конкурс відбувався від імені України. А тому символічний ключ містить не тільки символи Ліверпуля, але й Одеси, яка є його містом-побратимом.

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Ключі для Євробачення містять символи Одеси

Ключ виконаний у формі якоря, що є символом Одеси. Він завдовжки у 30 сантиметрів. Його створили троє художників та надрукували на 3D-принтері.

Кольори якоря та пташки Liver Birds – відображають Ліверпуль, жовтий підводний човен – це відсилання до гурту The Beatles. Вінілова платівка натякає на статус Ліверпуля як Міста музики ЮНЕСКО. Також на якорі надпис United By Music – це гасло Євробачення-2023.



Ключ Євробачення-2023 / Фото з інстаграму конкурсу

Один з цих ключів найближчим часом подарують Одесі.

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