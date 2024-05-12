Джамала оголосила бали від України у фіналі Євробачення-2024: кого оцінили найвище
Переможниця Євробачення-2016 Джамала стала речницею від України на цьогорічному конкурсі. У прямому ефірі вона оголосила бали від українського національного журі.
Кому наша країна віддала 12 балів, а хто отримав найнижчий результат – дізнайтеся далі на Show 24.
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Бали від України на Євробаченні-2024: за кого голосувало нацжурі
Цього року українці обирали журі в Дії. Згідно з результатами голосування, виступи оцінювали: Олена Тополя, Ірина Горова, Олена Коляденко, Костянтин Томільченко, Макс Нагорняк.
З Києва у прямий ефір включалася переможниця Євробачення-2016 – Джамала. Саме вона оголосила, кому українці віддали найвищий бал – 12.
Отже, результати голосування професійного журі від України такі:
- Швейцарія – 12 балів
- Ісландія – 10 балів
- Швеція – 8 балів
- Німеччина – 7 балів
- Франція – 6 балів
- Литва – 5 балів
- Хорватія – 4 бали
- Португалія – 3 бали
- Італія – 2 бали
- Люксембург – 1 бал
Результати голосування журі від України / Скриншот з відео
Яким був виступ України у фіналі Євробачення-2024
У Teresa & Maria оспівується важливість об'єднання жінок, цей трек натхненний силою українок, яким під час війни довелося пройти багато випробувань.
У фіналі Євробачення-2024 alyona alyona & Jerry Heil приголомшили неймовірним, динамічним номером, який поставила відома режисерка Таню Муіньо.
Наприкінці свого номера виконавиці закликали до миру та свободи Україні.
Виступ України у фіналі Євробачення-2024: дивіться відео онлайн