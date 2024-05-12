Джамала оголосила бали від України у фіналі Євробачення-2024: кого оцінили найвище

12 травня 2024, 01:00
Читать новость на русском

Переможниця Євробачення-2016 Джамала стала речницею від України на цьогорічному конкурсі. У прямому ефірі вона оголосила бали від українського національного журі.

Кому наша країна віддала 12 балів, а хто отримав найнижчий результат – дізнайтеся далі на Show 24

Не пропустіть alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

Бали від України на Євробаченні-2024: за кого голосувало нацжурі

Цього року українці обирали журі в Дії. Згідно з результатами голосування, виступи оцінювали: Олена Тополя, Ірина Горова, Олена Коляденко, Костянтин Томільченко, Макс Нагорняк. 

З Києва у прямий ефір включалася переможниця Євробачення-2016 – Джамала. Саме вона оголосила, кому українці віддали найвищий бал – 12. 

Отже, результати голосування професійного журі від України такі: 

  •  Швейцарія – 12 балів
  • Ісландія – 10 балів
  • Швеція – 8 балів
  • Німеччина – 7 балів
  •  Франція – 6 балів
  •  Литва – 5 балів
  •  Хорватія – 4 бали
  •  Португалія – 3 бали
  •  Італія – 2 бали
  •  Люксембург – 1 бал


Результати голосування журі від України / Скриншот з відео

Яким був виступ України у фіналі Євробачення-2024

У Teresa & Maria оспівується важливість об'єднання жінок, цей трек натхненний силою українок, яким під час війни довелося пройти багато випробувань.

У фіналі Євробачення-2024 alyona alyona & Jerry Heil приголомшили неймовірним, динамічним номером, який поставила відома режисерка Таню Муіньо. 

Наприкінці свого номера виконавиці закликали до миру та свободи Україні.

Виступ України у фіналі Євробачення-2024: дивіться відео онлайн

Автор: Христина Кобак