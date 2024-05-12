Джамала оголосила бали від України у фіналі Євробачення-2024: кого оцінили найвище

Переможниця Євробачення-2016 Джамала стала речницею від України на цьогорічному конкурсі. У прямому ефірі вона оголосила бали від українського національного журі.

Кому наша країна віддала 12 балів, а хто отримав найнижчий результат – дізнайтеся далі на Show 24.

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Бали від України на Євробаченні-2024: за кого голосувало нацжурі

Цього року українці обирали журі в Дії. Згідно з результатами голосування, виступи оцінювали: Олена Тополя, Ірина Горова, Олена Коляденко, Костянтин Томільченко, Макс Нагорняк.

З Києва у прямий ефір включалася переможниця Євробачення-2016 – Джамала. Саме вона оголосила, кому українці віддали найвищий бал – 12.

Отже, результати голосування професійного журі від України такі:

Швейцарія – 12 балів

Ісландія – 10 балів

Швеція – 8 балів

Німеччина – 7 балів

Франція – 6 балів

Литва – 5 балів

Хорватія – 4 бали

Португалія – 3 бали

Італія – 2 бали

Люксембург – 1 бал



Результати голосування журі від України / Скриншот з відео

Яким був виступ України у фіналі Євробачення-2024

У Teresa & Maria оспівується важливість об'єднання жінок, цей трек натхненний силою українок, яким під час війни довелося пройти багато випробувань.

У фіналі Євробачення-2024 alyona alyona & Jerry Heil приголомшили неймовірним, динамічним номером, який поставила відома режисерка Таню Муіньо.

Наприкінці свого номера виконавиці закликали до миру та свободи Україні.

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