Співачка Julia Belei була однією з учасників лонглиста. Та раптово вона повідомила, що відмовляється від участі у Національному відборі.

До слова Відома дата Нацвідбору на Євробачення-2024: до списку фіналістів увійде ще один співак

Співачка відмовилась від участі в Нацвідборі

Julia Belei заявила, що була змушена відмовитися від участі у Національному відборі та голосуванні за 11 учасника фіналу. Серед причин вона назвала особисті обставини.

У зв'язку з особистими обставинами я змушена зняти свою кандидатуру з голосування за 11-го фіналіста нацвідбору "Євробачення" України. Дякую усій команді каналу Суспільне, також усім, хто вболівав за мене та підтримував. Я ціную кожного з Вас і пишаюся, що була частиною цьогорічного Національного відбору. Разом до перемоги!

– написала співачка.



Julia Belei / Фото з інстаграму Julia Belei

Що відомо про Нацвідбір-2024

Наприкінці серпня в Україні стартував цьогорічний Національний відбір на Євробачення. Музичним продюсером конкурсу знову став Дмитро Шуров (Pianoбой).

9 листопада організатори представили лонглист учасників Нацвідбору. Трохи більше як через тиждень було представлено фіналістів: alyona alyona & Jerry Heil, DREVO, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK, Ziferblat.

Фінал Національного відбору пройде 3 лютого. До 29 грудня оголосять 11 учасника фіналу – його українці обиратимуть з лонглиста, який представили вчора.