Співачка Julia Belei була однією з учасників лонглиста. Та раптово вона повідомила, що відмовляється від участі у Національному відборі.
До слова Відома дата Нацвідбору на Євробачення-2024: до списку фіналістів увійде ще один співак
Співачка відмовилась від участі в Нацвідборі
Julia Belei заявила, що була змушена відмовитися від участі у Національному відборі та голосуванні за 11 учасника фіналу. Серед причин вона назвала особисті обставини.
У зв'язку з особистими обставинами я змушена зняти свою кандидатуру з голосування за 11-го фіналіста нацвідбору "Євробачення" України. Дякую усій команді каналу Суспільне, також усім, хто вболівав за мене та підтримував. Я ціную кожного з Вас і пишаюся, що була частиною цьогорічного Національного відбору. Разом до перемоги!
– написала співачка.
Julia Belei / Фото з інстаграму Julia Belei
Що відомо про Нацвідбір-2024
Наприкінці серпня в Україні стартував цьогорічний Національний відбір на Євробачення. Музичним продюсером конкурсу знову став Дмитро Шуров (Pianoбой).
9 листопада організатори представили лонглист учасників Нацвідбору. Трохи більше як через тиждень було представлено фіналістів: alyona alyona & Jerry Heil, DREVO, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR, YAGODY, YAKTAK, Ziferblat.
Фінал Національного відбору пройде 3 лютого. До 29 грудня оголосять 11 учасника фіналу – його українці обиратимуть з лонглиста, який представили вчора.