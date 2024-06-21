"Це потрібно було кожному": зірки вітають Україну з першою перемогою на Євро-2024

Збірна України з футболу здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи-2024. Українські зірки діляться своїми емоціями.

Після болючої поразки у поєдинку з Румунією команда збірної України реабілітувалась. Show 24 зібрав реакції українських знаменитостей на перший тріумф.

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Анатолій Анатоліч висловив думку про те, що сьогоднішня перемога була потрібна та дуже важлива кожному. Він показав, як вболівав разом з друзями.

Надзвичайно важлива перемога для українців. Це зараз потрібно було кожному. Навіть більше, ніж ми думаємо,

– написав шоумен.

Даша Квіткова здійснила мрію своєї мами, яка хотіла побувати наживо на матчі збірної України. Блогерка вболівала разом з рідними на стадіоні "Меркур-Шпіль-арена" у Дюссельдорфі. Шанувальники жартують у коментарях: Даші слід ходили на всі матчі, адже вона приносить удачу.

Маша Єфросиніна поділилася фото Романа Яремчука й написала, що тут "красиво все".



Реакція зірок / Фото з інстаграм-сторіз

Оля Полякова привітала з перемогою.

"Хлопці, ви молодці", – написала зірка.



Реакція зірок / Фото з інстаграм-сторіз

Катя Осадча поділилась, що в цю п'ятницю є нагода відсвяткувати.



Реакція зірок / Фото з інстаграм-сторіз

Христина Соловій нагадала, що наші – найкращі.



Реакція зірок / Фото з інстаграм-сторіз

Перемога збірної України