После болезненного поражения в поединке с Румынией команда сборной Украины реабилитировалась. Show 24 собрал реакции украинских знаменитостей на первый триумф.

К слову Счастливая семья и "тайный роман": кому принадлежат сердца звезд Евро-2024 Яремчука и Шапаренко

Анатолий Анатолич высказал мнение о том, что сегодняшняя победа была нужна и очень важна каждому. Он показал, как болел вместе с друзьями.

Чрезвычайно важная победа для украинцев. Это сейчас нужно было каждому. Даже больше, чем мы думаем,

– написал шоумен.

Даша Квиткова осуществила мечту своей мамы, которая хотела побывать вживую на матче сборной Украины. Блогерша болела вместе с родными на стадионе "Меркур-Шпиль-арена" в Дюссельдорфе. Поклонники шутят в комментариях: Даше следует ходили на все матчи, ведь она приносит удачу.

Маша Ефросинина поделилась фото Романа Яремчука и написала, что здесь "красиво все".



Реакция звезд / Фото из инстаграм-сториз

Оля Полякова поздравила с победой.

"Ребята, вы молодцы", – написала звезда.



Реакция звезд / Фото из инстаграм-сториз

Катя Осадчая поделилась, что в эту пятницу есть возможность отпраздновать.



Реакция звезд / Фото из инстаграм-сториз

Кристина Соловий напомнила, что наши – самые лучшие.



Реакция звезд / Фото из инстаграм-сториз

Победа сборной Украины