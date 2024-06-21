После болезненного поражения в поединке с Румынией команда сборной Украины реабилитировалась. Show 24 собрал реакции украинских знаменитостей на первый триумф.

К слову Счастливая семья и "тайный роман": кому принадлежат сердца звезд Евро-2024 Яремчука и Шапаренко

Анатолий Анатолич высказал мнение о том, что сегодняшняя победа была нужна и очень важна каждому. Он показал, как болел вместе с друзьями.

Чрезвычайно важная победа для украинцев. Это сейчас нужно было каждому. Даже больше, чем мы думаем,
– написал шоумен.

Даша Квиткова осуществила мечту своей мамы, которая хотела побывать вживую на матче сборной Украины. Блогерша болела вместе с родными на стадионе "Меркур-Шпиль-арена" в Дюссельдорфе. Поклонники шутят в комментариях: Даше следует ходили на все матчи, ведь она приносит удачу.

Маша Ефросинина поделилась фото Романа Яремчука и написала, что здесь "красиво все".


Реакция звезд / Фото из инстаграм-сториз

Оля Полякова поздравила с победой.

"Ребята, вы молодцы", – написала звезда.


Реакция звезд / Фото из инстаграм-сториз

Катя Осадчая поделилась, что в эту пятницу есть возможность отпраздновать.


Реакция звезд / Фото из инстаграм-сториз

Кристина Соловий напомнила, что наши – самые лучшие.


Реакция звезд / Фото из инстаграм-сториз

Победа сборной Украины

  • Первый выход сборной Украины на Евро-2024 состоялся 17 июня. Команда проиграла Румынии, однако у нее еще остались шансы на проход в плей-офф.
  • Уже сегодня, 21 июня, на стадионе "Меркур-Шпиль-арена" в Дюссельдорфе состоялся матч сборных Украины и Словакии. В команде произошла замена: на скамейке запасных остались Андрей Лунин, Ефим Конопля, Тарас Степаненко и Виктор Цыганков. Их места на поле заняли Анатолий Трубин, Александр Тымчик, Владимир Бражко и Андрей Ярмоленко.
  • На 54 минуте Украина забила первый гол на чемпионате. За 10 минут до завершения основного времени Яремчук забил второй победный гол.