После болезненного поражения в поединке с Румынией команда сборной Украины реабилитировалась. Show 24 собрал реакции украинских знаменитостей на первый триумф.
К слову Счастливая семья и "тайный роман": кому принадлежат сердца звезд Евро-2024 Яремчука и Шапаренко
Анатолий Анатолич высказал мнение о том, что сегодняшняя победа была нужна и очень важна каждому. Он показал, как болел вместе с друзьями.
Чрезвычайно важная победа для украинцев. Это сейчас нужно было каждому. Даже больше, чем мы думаем,
– написал шоумен.
Даша Квиткова осуществила мечту своей мамы, которая хотела побывать вживую на матче сборной Украины. Блогерша болела вместе с родными на стадионе "Меркур-Шпиль-арена" в Дюссельдорфе. Поклонники шутят в комментариях: Даше следует ходили на все матчи, ведь она приносит удачу.
Маша Ефросинина поделилась фото Романа Яремчука и написала, что здесь "красиво все".
Реакция звезд / Фото из инстаграм-сториз
Оля Полякова поздравила с победой.
"Ребята, вы молодцы", – написала звезда.
Реакция звезд / Фото из инстаграм-сториз
Катя Осадчая поделилась, что в эту пятницу есть возможность отпраздновать.
Реакция звезд / Фото из инстаграм-сториз
Кристина Соловий напомнила, что наши – самые лучшие.
Реакция звезд / Фото из инстаграм-сториз
Победа сборной Украины
- Первый выход сборной Украины на Евро-2024 состоялся 17 июня. Команда проиграла Румынии, однако у нее еще остались шансы на проход в плей-офф.
- Уже сегодня, 21 июня, на стадионе "Меркур-Шпиль-арена" в Дюссельдорфе состоялся матч сборных Украины и Словакии. В команде произошла замена: на скамейке запасных остались Андрей Лунин, Ефим Конопля, Тарас Степаненко и Виктор Цыганков. Их места на поле заняли Анатолий Трубин, Александр Тымчик, Владимир Бражко и Андрей Ярмоленко.
- На 54 минуте Украина забила первый гол на чемпионате. За 10 минут до завершения основного времени Яремчук забил второй победный гол.