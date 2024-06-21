Після болючої поразки у поєдинку з Румунією команда збірної України реабілітувалась. Show 24 зібрав реакції українських знаменитостей на перший тріумф.
До слова Щаслива сім'я й "таємний роман": кому належать серця зірок Євро-2024 Яремчука і Шапаренка
Анатолій Анатоліч висловив думку про те, що сьогоднішня перемога була потрібна та дуже важлива кожному. Він показав, як вболівав разом з друзями.
Надзвичайно важлива перемога для українців. Це зараз потрібно було кожному. Навіть більше, ніж ми думаємо,
– написав шоумен.
Даша Квіткова здійснила мрію своєї мами, яка хотіла побувати наживо на матчі збірної України. Блогерка вболівала разом з рідними на стадіоні "Меркур-Шпіль-арена" у Дюссельдорфі. Шанувальники жартують у коментарях: Даші слід ходили на всі матчі, адже вона приносить удачу.
Маша Єфросиніна поділилася фото Романа Яремчука й написала, що тут "красиво все".
Реакція зірок / Фото з інстаграм-сторіз
Оля Полякова привітала з перемогою.
"Хлопці, ви молодці", – написала зірка.
Реакція зірок / Фото з інстаграм-сторіз
Катя Осадча поділилась, що в цю п'ятницю є нагода відсвяткувати.
Реакція зірок / Фото з інстаграм-сторіз
Христина Соловій нагадала, що наші – найкращі.
Реакція зірок / Фото з інстаграм-сторіз
Перемога збірної України
- Перший вихід збірної України на Євро-2024 відбувся 17 червня. Команда програла Румунії, однак у неї ще залишилися шанси на прохід у плей-оф.
- Вже сьогодні, 21 червня, на стадіоні "Меркур-Шпіль-арена" у Дюссельдорфі відбувся матч збірних України та Словаччини. У команді відбулась заміна: на лаві запасних залишилися Андрій Лунін, Юхим Конопля, Тарас Степаненко та Віктор Циганков. Їхні місця на полі зайняли Анатолій Трубін, Олександр Тимчик, Володимир Бражко та Андрій Ярмоленко.
- На 54 хвилині Україна забила перший гол на чемпіонаті. За 10 хвилин до завершення основного часу Яремчук забив другий переможний гол.