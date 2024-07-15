Копія батька: принц Вільям з сином Джорджем емоційно відреагував на поразку Англії на Євро-2024

У Німеччині відбувся фінал Чемпіонату Європи з футболу, який відвідали принц Вільям та його син Джордж. Представники британської королівської родини полюбляють наживо спостерігати за спортивними змаганнями.

Поки Його Високість зі старшим сином були на Євро-2024, ЇЇ Високість Кейт Міддлтон разом з донькою принцесою Шарлоттою відвідала Вімблдон-2024. Принцеса Уельська особисто вручила трофей переможцю – Карлосу Алькарасу.

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У Берліні принц Вільям та його син Джордж відзначилися завзятою підтримкою англійської команди у матчі з іспанцями. Пропущені м'ячі засмучували представників родини. Саме в такі моменти розчарування принців від гри прихильники помітили неабияку схожість Джорджа з Вільямом.

Втім, сум на обличчях чоловіків змінився на щастя із забитим голом англійців у ворота суперника. Цікаво, що навіть реакція представників родини була однаковою. Вони підстрибнули з місць і почали кричати від щастя, а згодом – обійнялися. Надалі принц Вільям зі старшим сином зосереджено спостерігали за грою, тримаючи голови руками під час напружених моментів матчу.

Однак, іспанці змогли забити переможний гол та стати чемпіонами Євро-2024, через що принци виглядали збентеженими. Вільям і Джордж схилили голови, намагаючись приховати свій сум.

Пізніше Його Високість звернувся до англійської команди з підтримкою.

Цього разу просто не судилося. Ми всі досі так пишаємося вами. Вперед англійська збірна!

– поділився принц Вільям.

Нагадаємо, вирішальний матч Євро-2024 відбувся у Берліні на арені "Олімпіаштадіон". Для збірної Англії це був другий поспіль фінал на чемпіонаті Європи. Втім, Іспанія змогла забрати титул переможця.