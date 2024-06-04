Боюся, що захейтять, – Євгенія Власова чесно відповіла, скільки заробляє під час війни
Джерело:Слава Дьомін
Українська співачка Євгенія Власова відверто зізналася, чим заробляє на життя в умовах війни. До того ж артистка поділилися, що отримує значно менше грошей за свою працю, ніж це було раніше.
Ба більше, виконавиця розповіла, що три тисячі доларів на місяць їй не вистачає для комфортного життя. Вона не розуміє як людина може нормально себе почувати з такою сумою.
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Євгенія зазначила, що наразі займається викладанням сучасного і йога-співів. Водночас роялті з треків приносять Власовій теж непогані кошти.
Втім, артистка підкреслила, що не знає як можна прожити на дві-три тисячі доларів на місяць, оскільки їй цього не вистачає.
Я вмію заробляти і знаю, як це робити так, щоб не втрачати свою жіночність. Я дуже боюся, що за це захейтять, але я не розумію, як можна жити на 3 тисячі доларів. Я більше витрачаю і більше заробляю. Але доводиться працювати дуже багато,
– поділилася співачка.
Також виконавиця порівняла заробіток на піку своєї кар'єри та нинішний. За словами Євгенії, раніше вона отримувала значно більше.
Я колись заробляла набагато більше за один концерт. Зараз я заробляю менше, ніж коли я виступала, але я більш щаслива людина. Але потрібно заробляти більше,
– зізналася Власова.
Євгенія Власова про свій заробіток: дивіться відео онлайн
Євгенія Власова: що відомо
- У 2000 році співачка познайомилася з Дмитром Костюком, який спочатку став її продюсером, а потім вже – чоловіком.
- Найвідомішими хітами артистки є: "Я – живая река,"О тебе", "Ветер надежды".
- У 2004 році Євгенія стала мамою доньки Ніни. Через певний час співачка розлучилась з чоловіком після принижень та зрад, хоч згодом вона зізналась, що насправді його не кохала. Втім, навіть без продюсера, артистка продовжила свою музичну кар'єру, випускала нові пісні та виступала на конкурсах.
- У 2009 році виконавиця несподівано зникла зі сцени, а через сім років офіційно взяла творчу паузу.
- У 2017 році вона перенесла складну операцію, до якої призвели ускладнення через попереднє втручання. Тоді ж співачка вперше за довгий час випустила сингл "Відчуття".
- У 2021 році Євгенія Власова повернулась на велику сцену, але цього разу вийшла на паркет. Вона взяла участь у "Танцях з зірками", де розповіла більше деталей зі свого життя.
- Після початку вторгнення артистка виїхала до Чехії, про що розповіла взимку цього року.