Боюся, що захейтять, – Євгенія Власова чесно відповіла, скільки заробляє під час війни

Українська співачка Євгенія Власова відверто зізналася, чим заробляє на життя в умовах війни. До того ж артистка поділилися, що отримує значно менше грошей за свою працю, ніж це було раніше.

Ба більше, виконавиця розповіла, що три тисячі доларів на місяць їй не вистачає для комфортного життя. Вона не розуміє як людина може нормально себе почувати з такою сумою.

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Євгенія зазначила, що наразі займається викладанням сучасного і йога-співів. Водночас роялті з треків приносять Власовій теж непогані кошти.

Втім, артистка підкреслила, що не знає як можна прожити на дві-три тисячі доларів на місяць, оскільки їй цього не вистачає.

Я вмію заробляти і знаю, як це робити так, щоб не втрачати свою жіночність. Я дуже боюся, що за це захейтять, але я не розумію, як можна жити на 3 тисячі доларів. Я більше витрачаю і більше заробляю. Але доводиться працювати дуже багато,

– поділилася співачка.

Також виконавиця порівняла заробіток на піку своєї кар'єри та нинішний. За словами Євгенії, раніше вона отримувала значно більше.

Я колись заробляла набагато більше за один концерт. Зараз я заробляю менше, ніж коли я виступала, але я більш щаслива людина. Але потрібно заробляти більше,

– зізналася Власова.

Євгенія Власова про свій заробіток: дивіться відео онлайн

Євгенія Власова: що відомо