Інцидент трапився на острові Балі, де співачка відпочиває разом із подругою. Схоже, Ані не підійшла місцева їжа.

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Анна Трінчер поскаржилася на здоров'я

Ми отруїлися. І весь вчорашній день ми провели, поєднуючи вбиральню і ліжко,

– зізналась вона.



Трінчер з подругою отруїлися / Скриншот з інстаграму блогерки

Однак, все обійшлося, адже артистка мала з собою необхідні ліки. Зараз дівчата продовжують відпочивати на орендованій віллі.



Трінчер стало краще / Скриншот з інстаграму блогерки

Що відомо про Анну Трінчер

Дівчина займається співом з дитинства. Брала участь у вокальному шоу "Голос.Діти", а також представляла Україну на "Дитячому Євробаченні 2015". Там вона посіла 11 місце.

Справжню славу Трінчер принесла роль Нати у відомому серіалі "Школа" на каналі "1+1" у 2017 році. Актори підліткового серіалу стали відомими на всю країну. Згодом Анна вступила до Київського університету культури на акторку театру та кіно.

У 2018 році дівчина взяла участь у восьмому сезоні "Голосу країни". У шоу вона потрапила до прямих ефірів та посіла третє місце. Через певний час Анна почала випускати власні пісні, найвідоміші з них – "Лише тебе", "Не залишай", "Очі", "Колоски".

Також дівчина активно веде свій блог в інстаграмі, де ділиться з читачами своїм відпочинком, покупками та особистим життям. Зараз Трінчер має понад 2 мільйони підписників.