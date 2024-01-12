Тетяна Денисова до повномасштабного вторгнення була в Україні та працювала у шоу "Танці. World of Dance" разом з Євгеном Котом і Максом Чмерковським. Та вже через кілька днів цинічно втекла в Росію.

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Євген Кот про лицемірність Тетяни Денисової

Танцівник Євген Кот розповів, що проєкт не вийшов ефір у такому вигляді, як планувався. Через Денисову вирізали абсолютно всіх членів журі.

На зйомках вона мені говорила: "Нарешті я вдома" – і в мене було відчуття, що вона каже це дуже щиро. А зараз сприймаю ті слова як вищий ступінь цинізму, бо в перші дні великої війни вона, пробувши кілька днів під ракетними обстрілами, втекла через Європу до Росії й сіла там у журі одного з танцювальних проєктів,

– розповів хореограф.

Євген Кот додав, що нейтрально ставився до відомих танцівників, які їздили працювати до Росії до повномасштабної війни. Але сам туди не їздив.

"Але коли сталося вторгнення – у всіх став мозок на місце, ми прозріли. Тому я не розумію, про що можна зараз говорити з Тетяною Денисовою. Вона мені максимально нецікава. Я зрозумів, що в цієї людини гроші на першому місці. Звичайно, гроші – це важливо, але не настільки, щоб зраджувати себе. Крім того, я знаю, що її фінансовий стан не ставив у такі рамки, що вона вимушена була туди поїхати", – зауважив танцівник.

Нагадаємо, Тетяна Денисова зустріла повномасштабну війну в Україні. Та це не дало їй мотивації висловитися проти агресії країни-терориста. Спершу вона начебто поїхала в Німеччину, а після цього чкурнула в Москву. Через певний час хореографка знову пішла заробляти криваві рублі у шоу на російському телебаченні. Відомо, що у неї є російське громадянство.

Євген Кот зізнався, що Тетяна Денисова була його викладачкою у виші, він її поважав та любив. Тепер це ставлення зовсім інше.

Тепер вона для мене ніхто і звати її ніяк. Не хочу навіть шукати виправдань тому, що вона зробила. В мене летять ракети, а вона заробляє в Москві кошти, платить з них податки на ці ракети. Вона така сама вбивця, як більшість росіян, які підтримали війну проти нас,

– підкреслив танцівник.



Судді танцювального шоу / Фото з інстаграму Євгена Кота