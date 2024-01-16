Євген Кошовий та його дружина Ксенія виховують двох доньок – старшу Варвару та молодшу Серафиму. 15 січня Варвара Кошова відсвяткувала день народження.
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Дружина Кошового привітала доньку
Варварі Кошовій виповнилося 16 років. З цієї нагоди її мама привітала доньку в соціальних мережах. Ксенія опублікувала в інстаграм-сторіз фото підрослої дівчини з лаконічним підписом: "16".
Варвара Кошова / Фото з інстаграм-сторіз
Напередодні свого дня народження Варвара ділилась кадрами з фотосесії на своїй сторінці.
Чому під час війни критикували доньку Кошового
- Навесні минулого року Варвару Кошову розкритикували. У тіктоці дівчина почала виставляти відео під російські треки. Серед виконавців були і "хороші росіяни", і ті, хто мовчить про війну – "Монеточка", Boulevard Depo, Face та інші.
- У коментарях підписники Кошової почали обурюватися й писати, що так Варвара просуває культуру країни-агресора. Вона ж не надто тактовно реагувала на звинувачення, а коли скандал набув розголосу, з сарказмом прокоментувала новини у пресі.
- Євген Кошовий тоді розповідав, що провів з дівчиною бесіду. Але зазначив, що не може впливати на російську мову спілкування доньки в соцмережах.