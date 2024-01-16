Євген Кошовий та його дружина Ксенія виховують двох доньок – старшу Варвару та молодшу Серафиму. 15 січня Варвара Кошова відсвяткувала день народження.

До теми Тоня Матвієнко й Арсен Мірзоян зворушливо привітали доньку з днем народження: рідкісні фото Ніни

Дружина Кошового привітала доньку

Варварі Кошовій виповнилося 16 років. З цієї нагоди її мама привітала доньку в соціальних мережах. Ксенія опублікувала в інстаграм-сторіз фото підрослої дівчини з лаконічним підписом: "16".



Варвара Кошова / Фото з інстаграм-сторіз

Напередодні свого дня народження Варвара ділилась кадрами з фотосесії на своїй сторінці.

Чому під час війни критикували доньку Кошового