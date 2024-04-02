Вони несуть смерть, – Yarmak вперше зізнався, чи вбивав на війні
Джерело:Слава Дьомін
Український репер Yarmak з початком повномасштабного вторгнення долучився до війська. Тепер він розповів деталі своєї служби. Зокрема, поділився, чи знищував окупантів особисто.
Військовий заявив, що раніше він "з будинку в себе мурах на листочку виносив", проте з початком повномасштабного вторгнення все змінилося. Росіяни, за його словами, просто не залишають українцям вибору.
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Чи вбивав Yarmak ворогів
На передовій репер усвідомив, що у нього немає шансу відступати.
Зараз просто нам не залишили вибору, це реально орда темряви. Ми їх просто шматуємо дронами, відриваємо їм голови, руки, ноги, а вони все одно пруть і ти думаєш: "Що ти тут забув?",
– поділився захисник.
Водночас він зауважив, що керує дронами, які знищують окупантів, тож спостерігає за цим з монітора. Це, за його словами, має вигляд як комп'ютерна гра.
У нас бігають якісь солдатики й ми їх знищуємо. Ти не замислюєшся там глибше, що це людина. Ти бачиш що він корчиться, що в нього там відірвало руку або ще щось, він вже помирає, але мені їх взагалі не шкода, от просто взагалі не шкода! І я це сміття буду продовжувати знищувати тому, що це нелюди! Вони несуть смерть і руйнування цій планеті, хтось просто має це зупинити,
– наголосив військовий.
Інтерв'ю з Yarmak: дивіться відео онлайн
Що відомо про службу Yarmak у війську
- 22 лютого 2024 року репер з'явився у військкоматі та почав проходити військовий вишкіл.
- До ЗСУ артист долучився завдяки зв'язкам.
- Влітку Олександр об'єднався з Колею Сергою, Сашею Чемеровим та Женею Галичем в "Культурний десант". Разом вони їздили на передову, до шпиталів та деокупованих міст, щоб за допомогою музики та поезії висловити підтримку українським захисникам.
- У вересні 2023 року Yarmak повідомив, що його перевели до іншого полку, де він став командиром, очоливши підрозділ управління безпілотниками, який складається з 28 солдатів.