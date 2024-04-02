Військовий заявив, що раніше він "з будинку в себе мурах на листочку виносив", проте з початком повномасштабного вторгнення все змінилося. Росіяни, за його словами, просто не залишають українцям вибору.

До теми Я відвикаю від родини, – Yarmak, який в ЗСУ, відверто заговорив про труднощі в шлюбі з дружиною

Чи вбивав Yarmak ворогів

На передовій репер усвідомив, що у нього немає шансу відступати.

Зараз просто нам не залишили вибору, це реально орда темряви. Ми їх просто шматуємо дронами, відриваємо їм голови, руки, ноги, а вони все одно пруть і ти думаєш: "Що ти тут забув?",

– поділився захисник.

Водночас він зауважив, що керує дронами, які знищують окупантів, тож спостерігає за цим з монітора. Це, за його словами, має вигляд як комп'ютерна гра.

У нас бігають якісь солдатики й ми їх знищуємо. Ти не замислюєшся там глибше, що це людина. Ти бачиш що він корчиться, що в нього там відірвало руку або ще щось, він вже помирає, але мені їх взагалі не шкода, от просто взагалі не шкода! І я це сміття буду продовжувати знищувати тому, що це нелюди! Вони несуть смерть і руйнування цій планеті, хтось просто має це зупинити,

– наголосив військовий.

Інтерв'ю з Yarmak: дивіться відео онлайн

Що відомо про службу Yarmak у війську