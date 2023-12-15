Український репер Yarmak (Олександр Ярмак), який є командиром підрозділу керування дронами, днями їхав потягом Дніпро-Київ. Артист повертався з відпустки після ротації.

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Yarmak повідомив, що його обікрали

Вночі Yarmak пограбували – злодії відкрили купе та вкрали рюкзак. У ньому був ноутбук та камера GoPro, яку часто використовують військові. Окрім того, крадії забрали в іноземців з іншого купе рюкзак, а також навушники з куртки.

Таке відчуття, що це відео записувалось десь у 98, але це, на жаль, 2023 рік і ось такий сервіс надає Укрзалізниця. Я вже не вперше чую за останній час такі випадки. Вчора на тому самому потязі у військового вкрали всі речі і він вийшов просто у взутті, штанах і в футболці,

– зізнався репер.

За словами Yarmak, ноутбук та камера становлять не найбільшу цінність. Головне – це інформація, що була на цих гаджетах.

"Порада для військових, всю інформацію, яку ви записуєте на різні засоби, девайси, зливайте на якийсь захищений носій, який перебуває у безпечному місці. Бо в мене найцінніше, що сьогодні втратив – це інформація, унікальні кадри з різних історичних військових подій на фронті, які, на жаль, я не зможу ніяк відновити. Залишилось тільки те, що було на телефоні", – додав захисник.

Yarmak попросив Національну поліцію працювати краще, а людям порадив пильно слідкувати за своїми речами.

Yarmak обікрали: відео

Yarmak служить у ЗСУ