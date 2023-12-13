24 Канал зібрав емоційні реакції зірок на черговий цинічний обстріл з боку загарбників. Зірки розповідають, як пережили ніч, та показують фото наслідків.

До теми Потрощені квартири, вибиті вікна: Кличко показав будинок, що постраждав від російського обстрілу

Катя Осадча

Ведуча опублікувала кадри наслідків обстрілів та розповіла про всі наслідки сьогоднішньої атаки. Зірка звернулась до підписників англійською.

Росія – вбивця і терорист, і кожна людина у світі повинна пам'ятати про це на кожному кроці. Жахлива ніч у Києві,

– написала Катя Осадча.

Джамала

Співачка також показала зруйновані будинки та пожежі внаслідок обстрілів.

Поки люди в усьому світі прикрашають свої будинки новорічними гірляндами, в Україні люди вимушені дивитися як догорає їхнє житло, рятуючи своїх дітей та тварин. Балістична ракета. Вона не дає шансу навіть сховатися ані в коридорі, ані у підвалі. Війна триває,

– підкреслила артистка.

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" показав, як через росіян його дітям довелося спати на підлозі у ванній кімнаті.

"Так сплять мої діти вночі. Іди в ср*ку! Terrarushian Pederation", – емоційно написав музикант.



Діти Андрія Хливнюка / Фото з інстаграм-сторіз

MELOVIN

Співак поділився, що почув вибухи та вибіг у коридор. Він подякував силам ППО за захист.

Хлопці та дівчата сил ППО, я навіть не уявляю, як ви там, але кожен ваш "вихід" зустрічаю святково і молюсь лише вам,

– підкреслив артист.



MELOVIN під час атаки / Фото з інстаграм-сторіз

Григорій Решетник

Телеведучий спробував пошукати позитив у тому, що відбувається. На його думку, це те, що наші діти ненавидітимуть сусіда все життя, не шукатимуть йому виправдань і не будуть просити про перемовини.

Ці вибухи без тривог, ці балістичні ракети насправді дуже емоційно виснажують. Завжди намагаюсь шукати позитив. Завівши середнього сина до школи подумав, що є позитив у тому, наскільки наші діти з дитинства і впродовж життя свого ненавидітимуть наших сусідів. Вони в крові їх просто ненавидітимуть,

– вважає Решетник.

Анатолій Анатоліч

Телеведучий зауважив, що у світі меншає новин про Україну. Та насправді війна триває.

"На кадрах десятків, а можливо сотні історій українців. Хтось втратив оселю, хтось автівку, на який возив дітей до школи, а може таксував. Бабусі, жінки з візочками й немовлятами… Війна триває. Наша. Не угорців і навіть на французів, чи американців. Наша", – підкреслив шоумен.

Alyona Alyona

"Війна триває, ми маємо всі об'єднатися для того, щоб побороти зло. Давайте направимо всі наші емоції на донати для наших героїв та подякуємо їм", – зазначила реперка.

Настя Каменських

Співачка розповіла англомовним підписникам про чергову атаку на Київ. Цього разу вибухи почалися до оголошення тривоги, тому люди не встигали сховатися в укриття.

"Вибух за вибухом, сигнали повітряної тривоги, що лунають вулицями українських міст щодня. Українці переживають це щодня. Це реалії, які відбуваються сьогодні у центрі Європи. Поки світ продовжує жити, мріяти та готуватися до новорічних свят, українці ховаються у бомбосховищах. Якщо вам здається, що це десь далеко і не з вами — ви помиляєтесь", – написала артистка.