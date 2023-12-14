Українська акторка та гумористка Яна Глущенко відреагувала на фейки про свою "загибель" у відео. Вона показалась перед шанувальниками та повідомила, що в неї все гаразд.
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Яна Глущенко спростувала чутки про "смерть"
Зірка "Дизель шоу" натякнула, що неправдиві новини про її смерть поширюють окупанти. Тому Яна поділилась красномовним побажанням.
Сьогодні прочитала дуже цікаву новину про себе, що я вже тойво. То ні. Я жива-здорова, зі мною все нормально. Не вірте фейкам. Самі знаєте, хто їх запускає. Не переходьте за посиланням на такі повідомлення. І моє побажання дня: нехай зд**не вся **сня,
– сказала у ролику Глущенко.
Яна Глущенко спростувала новини про "смерть": відео
Окупанти часто поширюють фейки про смерть українців
- Раніше росіяни поширювали фейки про Віталія Козловського, який в ЗСУ. Та співак вийшов на зв'язок і показав, що з ним все добре, а загарбники таким чином намагаються маніпулювати.
- Також у мережі розганяли неправдиві новини про те, начебто в ДТП загинув телеведучий Юрій Горбунов.
- У твітері навіть спробували поширювати чутки про смерть пса Патрона. Та він зробив свіже фото і написав у соцмережах: "Ні, я живий! Я буду вічно жити! Я маю в серці те, що не вмирає!".