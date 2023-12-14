Українська акторка та гумористка Яна Глущенко відреагувала на фейки про свою "загибель" у відео. Вона показалась перед шанувальниками та повідомила, що в неї все гаразд.

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Яна Глущенко спростувала чутки про "смерть"

Зірка "Дизель шоу" натякнула, що неправдиві новини про її смерть поширюють окупанти. Тому Яна поділилась красномовним побажанням.

Сьогодні прочитала дуже цікаву новину про себе, що я вже тойво. То ні. Я жива-здорова, зі мною все нормально. Не вірте фейкам. Самі знаєте, хто їх запускає. Не переходьте за посиланням на такі повідомлення. І моє побажання дня: нехай зд**не вся **сня,

– сказала у ролику Глущенко.

Яна Глущенко спростувала новини про "смерть": відео

Окупанти часто поширюють фейки про смерть українців