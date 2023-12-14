Телеведучий Тімур Мірошниченко перебуває у шлюбі з дружиною Інною вже близько 5 років. Адвокат пригадала, як почалися їхні стосунки.

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Що спершу Інна Мірошниченко думала про чоловіка

Інна Мірошниченко зізналась, що її перші думки про Тімура були не надто позитивними. Спершу вона не вірила в успіх їхніх стосунків.

В це вже ніхто не повірить, але. Моя перша думка була "нічого не вийде". Занадто красивий, занадто подобається всім, занадто усміхнений, що я тлумачила, як легковажний. На такого не можна покластися. Цей чоловік не подарує мені впевненість у нас,

– пригадала Інна.



Інна та Тімур Мірошниченки / Фото з інстаграму Інни Мірошниченки

Та на щастя, вже другою думкою про Тімура була така: "але якщо не спробую, то не дізнаюсь". Цікаво, що між першою та другою думкою проминуло 27 місяців.

"І я дізналась, що ти найтурботливіший, найлюблячий (є таке слово?..), найнадійніший партнер у всьому світі. А тим часом між першою і другою думкою промайнуло 27 місяців тому ти ще й найтерплячіший партнер у світі! Можливо, цих слів "най.." не існує, бо автоматичний редактор підкреслює їх червоним. Але я видумаю їх для тебе", – зворушливо поділилась Мірошниченко.

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