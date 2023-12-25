Також спеціально для читачів 24 Каналу YAKTAK назвав фільми, які обов'язково треба подивитися у час різдвяних свят, а також сказав, які пісні послухати для різдвяного настрою.

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Різдвяний бліц з YAKTAK

Різдво 25 грудня чи 7 січня? 25 грудня, разом з усім цивілізованим світом.

Різдво чи Новий рік? Різдво. Це дуже душевне родинне свято, яке зігріває серце.

Моя улюблена різдвяна традиція – коляда. Кожна українська колядка наповнена особливим сенсом, тому не можу виділити якусь одну.

Різдво в дитинстві – це коляда, мороз, сніг, родина. Однак це дуже теплі та душевні спогади.

Святкову атмосферу вдома створюють рідні люди.

Перед Новим роком я завжди думаю про рік, що минає, підбиваю підсумки.

Різдвяні та новорічні свята особливі в Україні тим, що вони дуже родинні, дуже багато традицій пов'язаних з ними. І важливо плекати ці традиції та передавати їх наступним поколінням.

2 фільми, які обов'язково треба переглянути перед святами: "Сам удома", "Вечори на хуторі поблизу Диканьки".

3 пісні, які додають святкового настрою: "Добрий вечір тобі, пане господарю", "Порічка", "Уночі".

У році, що минає, мені пощастило познайомитися з дуже багатьма хорошими людьми.

У новому 2024 році я бажаю українцям миру та єдності.