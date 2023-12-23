Співак MELOVIN, який візьме участь у Національному відборі на Євробачення-2024, розповів 24 Каналу про підсумки року. Він розповів про улюблені традиції, подарунки та речі, які створюють для нього святкову атмосферу.

Цікаво Зробила велику роботу над собою, – різдвяний бліц з Анею Трінчер про 2023 рік і традиції до свят

Різдвяний бліц з MELOVIN

Різдво 25 грудня чи 7 січня? Аби були всі живі й здорові, щоб взагалі було кому відзначати такі свята. Я не релігійна людина, але мої батьки які живуть в Одесі, переходять на святкування з усім цивілізованим світом – 25 грудня, а значить і я з ними.

Різдво чи Новий рік? І Різдво, і Новий рік, знову повторюсь, аби всі були здорові та живі, і було кому і з ким щось святкувати. Все інше для мене – популізм.

Моя улюблена різдвяна традиція… Традиція завжди була такою, що ми ліпили разом вареники з мамою, і я, бувши маленьким, ліпив свої карикатурні версії, які виглядали як щось дуже дивне, але моя мама говорила, що то красиво. Я вірив їй. Вона чарівниця.



MELOVIN / Фото з інстаграму MELOVIN

Різдво в дитинстві – це… душевний стан, який важливо оберігати та зберегти в дорослому житті.

Святкову атмосферу вдома створює… зазвичай я, мої батьки б давно не ставили вже ялинку, але тепер, знаючи мої насуплені брови – ялинка, гірлянди, посиденьки, це все рідне і невіддільне на всі часи.

Цього року я ставитиму ялинку. У мене завжди має бути ялинка! Велика, пухнаста, святково вбрана улюбленими скляними іграшками. Я почув, що друзі вагаються ставити ялинку, тому пішов, купив і приніс їм її, та ще й іграшок притарабанив. Такі емоції дають нам відчуття повноцінного життя. За інших я не відповідаю!

Емоції на часі, бо ментальна смерть це також не добре. Якщо хтось не хоче ставити ялинку з міркувань своїх особистих морально-етичних моментів, їх також поважаю. Всі ми по-різному проявляємо свій біль. Коли мені боляче, я на противагу оточую себе усім яскравим,

– зауважив MELOVIN.

На ялинці обов'язково має бути… все що є, я не фанат лаконічних ялинок. Для мене різдвяна ялинка – це спогади мого життя. А вони бували різними.

Перед Новим роком я завжди… дуже сентиментальний. Кожного року після курантів зачиняюсь у кімнаті й випускаю все через сльози, ніби відпускаючи все у минуле.



MELOVIN / Фото з інстаграму MELOVIN

Чи особливі в Україні різдвяні та новорічні свята? Неважливо, де ти знаходишся, якщо ти носиш різдвяний дух в собі.

Найбільше я люблю дарувати подарунки, тому що… я отримую неймовірні відчуття, купу емоцій, і для мене це найголовніше.

Найкращим подарунком, який отримував на свята, був… для мене – це, щоб всесвіт і далі давав мені змогу частіше бачити щасливі очі батьків. Бачити посмішки друзів. І щоб вони усі були здоровими. Я це бажаю кожного року.

Моя улюблена колядка… "Добрий вечір тобі, пане господарю". Ми співали це з дитинства в Одесі, обходили кожен будинок по рідних вулицях. Я робив вертеп, збирав усіх і ми йшли колядувати.



MELOVIN / Фото з інстаграму MELOVIN

3 фільми, які обов'язково треба переглянути перед святами… "Сам удома", всі частини. Для багатьох попса. Але пробуджує всередині щось неймовірне.

У році, що минає, мені довелося… переосмислити все своє життя. Відмовитись від алкоголю, змінити харчові звички, почати серйозніше ставитись до свого фізичного та ментального здоров'я.

Повернутись до себе обличчям і сказати: ти Мрійник! Здійснюй все чого ти бажаєш! Не чекай на дива, створюй їх сам!

– зізнався MELOVIN.

У новому 2024 році я бажаю українцям… більшої єдності. Оберігайте та підтримуйте одне одного. Не відкладайте своє єдине життя на потім. За це ніхто вас по голові не погладить. Бажаю мріяти та здійснювати! Будьте великими мрійниками!