Не підтримали ні в горі, ні в біді: які зірки, окрім Винника, Потапа та Байрак, втекли з України

Люди, які були кумирами мільйонів, в один момент опинились на межі зрадництва та боягузтва. Коли хтось мобілізувався, збирає гроші на потреби армії, а інші відсиджуються за кордоном у комфортних умовах – у суспільства виникає багато питань.

Чимало українських знаменитостей показали справжнє обличчя і ставлення до України після 24 лютого 2022 року. Трагічні події стали тим наріжним каменем, які змінили ставлення суспільства до зірок на "до" та "після". Show 24 зібрав інформацію про тих селебреті, які під час війни втекли з України та відсиджуються за кордоном – далі читайте в матеріалі.

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Влад Яма

За словами хореографа, він виїхав з України 24 лютого 2022 року, коли чоловікам ще можна було перетинати кордон. Яма із дружиною та сином живуть у США.

У дописах у соцмережах танцівник писав, що його країну знищують, але йому головне, щоб сім'я була в безпеці. Він подякував ЗСУ та зазначив, що поважає захисників.

Сьогодні чоловік працює в американській студії MIAMI DANCE ACADEMY, у колективі якого є росіяни. Хореограф запевняє, що влаштовує різні заходи, на яких збирає кошти на ЗСУ.

Однак люди висловили обурення, адже впевнені, що танцюрист міг залишитись в Україні та допомагати тут.

Оксана Байрак

Режисерка давно відома активною співпрацею з росіянами. Ще раніше вона висловила негативне ставлення до Євромайдану і заявила, що це Україна винна у війні на Донбасі.

На початку повномасштабного вторгнення Байрак перебувала в Одесі, бо планувала там відсвяткувати свій День народження. Але згодом виявилось, що жінка перебралась до Росії, взяла псевдонім "Фрося Касьян" і почала знімати фільм для пропагандистського каналу.

У соцмережах жінка зізнавалась у любові до Росії, а українцям обмежила доступ до перегляду її блогу. Наприкінці 2023 року режисерка заявила, що хоче повернутись до України та висловила впевненість, що в Києві її зустрінуть з розгорнутими обіймами.

Оксана Байрак / Фото з архіву режисерки

Юрій Бардаш

Чоловік був успішним танцюристом і продюсером. Співпрацював із багатьма зірками шоубізнесу та створив не один успішний проєкт. Істинне обличчя зрадника відкрилось ще до початку повномасштабного вторгнення.

Він "прославився" скандальними інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю та Сергію Іванову, де неоднозначно висловлювався про Донбас, зазначаючи, що "в Україні панує беззаконня".

На початку вторгнення Бардаш перебував на відпочинку за кордоном, а згодом перебрався до Росії. Спочатку він замовчував про ті страшні події, але потім порівняв українських артистів з нацистами гітлерівської Німеччини й звинуватив їх у рекламі війни.

Ба більше, у країні-агресорці він просуває проросійські наративи, зазначаючи, що "у всьому винна Америка", а диктатор Путін заслуговує на похвалу. Зрадник навіть закликав українців до капітуляції.

На початку 2024 року Бардаш отримав російський паспорт. Цього ж року СБУ оголосила йому про підозру за чотирма статтями Кримінального Кодексу.

Юрій Бардаш / Фото з телеграму продюсера

Олексій Потапенко (Потап)

Попри те, що репер іноді навідується до України, основна частина його життя проходить за кордоном. У лютому цього року виконавець повідомив, що летить до Колумбії. Адже це країна, яка визначає музичні тренди в Латинській Америці, а йому, як продюсеру, дуже хоче познайомитись із тамтешніми знаменитостями та попрацювати з найкращими авторами.

Настя Каменських полетіла разом із чоловіком.

Олег Винник

Співак, якого обожнювали мільйони, під час повномасштабної війни повністю зник із радарів зіркового життя. Із соціальних мереж зникли всі світлини виконавця.

Улітку 2023 року Винник дав перше інтерв'ю після довгої мовчанки. Він розповів, що виїхав з України законно, адже є резидентом Німеччини. За словами Олега, він вивіз із собою ще багато людей.

Винник зазначив, що за кордоном лікує рідкісну хворобу. А от про війну говорити не хоче, бо впевнений, що його ніхто не слухатиме, адже він перебуває за кордоном.

Однак велика частина аудиторії не повірила словам артиста.

Олег Винник / Скриншот з відео

Юрій Фальоса

Початок повномасштабного вторгнення застав продюсера у Києві. У 2022 році російські окупанти знищили його заміський будинок, але після цього випадку Фальоса зник.

За певний час його ексдружина повідомила, що чоловік виїхав до Росії, адже там проживає мама продюсера. Згодом Юрій вийшов на зв'язок і розповів, що насправді перебуває в Криму. Але про те, як йому вдалось потрапити на тимчасово окупований півострів, розповідати не став.

Юрій Фальоса / Фото з інстаграму продюсера

Андрій Щегель

Комік сам розповів, що втік з України під час повномасштабної війни. Мінкульт надав йому дозвіл на виїзд за кордон у благодійних цілях, але гуморист так і не повернувся назад.

Відомо, що Щегелю надіслано три повістки, але чоловік запевняв, що втік точно не через них, а просто вирішив "скористатися правом на комфортне життя". На його думку, захисники України "самі вирішують свою долю на війні".

Ба більше, Андрій навіть обізвав Україну "й*б*ним цирком із попаяними дебілами". Після цього нарвався на ще більшу хвилю хейту від аудиторії. Та навіть вибачення за свої слова не повпливали на краще ставлення до себе.

Андрій Щегель / Скриншот з інтерв'ю коміка

Олександр Еллерт

Шоумен здобув славу завдяки участі в різних телевізійних проєктах. Однак любовне шоу "Холостячка", принесла чималу впізнаваність. Нагадаємо, що у фіналі Еллерт завоював серце української акторки Ксенії Мішиної. Однак за деякий час стосунків пара розсталась.

Улітку 2022 року чоловік виїхав до Каліфорнії, США. Після шквалу критики він пояснив, як йому вдалось покинути територію України.

Я офіційно залишив Україну за всіма нормами законодавства під час воєнного стану. Також під час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знову. Міністерство культури, Квартал 95, президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровський, Шлях, Добробат... ніякого відношення до мого перетину кордону не мають, – розповів Олександр.

У Штатах Еллерт дає концерти стендапу. Українська аудиторія в інстаграмі дорікає коміку за те, що той виступає російською мовою.

Однак попри ці історії, ми маємо ким пишатись. Адже чимало українських знаменитостей взяли до рук зброю і стали на захист Батьківщини. Хтось воює на фронті, а хтось займається волонтерством і збирає гроші на підтримку ЗСУ.