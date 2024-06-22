Підіймають бойовий дух: 5 українських пісень, які слухають ЗСУ

Музика є важливою частиною життя всіх людей, зокрема і тих, хто боронить кордони своєї держави. Українські військові зазначають, що пісні допомагають їм підняти бойовий дух.

Захисники країни надають перевагу як запальним трекам, так і ліричним. Show 24 розповість детальніше про 5 треків, які мотивують військових на боротьбу з росіянами.

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Бумбокс

Більшість пісень гурту дає змогу налаштуватися на переможний настрій. Втім, хіт "Люди" досі залишається особливим з огляду на його сенс. Трек оспівує людське кохання, якого інколи так не вистачає бійцям. Водночас пісня розповідає в першу чергу про людей. Цікаво, що захисник Роман Набожняк слухає всі хіти гурту і рекомендує їх іншим.

Бумбокс – "Люди": дивіться відео онлайн

Latexfauna

Соліст гурту O.Torvald і військовослужбовець Женя Галич розповідав, що інколи може послухати пісні Latexfauna. Водночас ветеран АТО Роман Набожняк також позитивно висловився про творчість гурту. Він зазначив, що йому особливо подобаються треки Lime та Surfer, які слухає після виконання складного бойового завдання.

Latexfauna – Lime: дивіться відео онлайн

Latexfauna – Surfer: дивіться відео онлайн

LELY45

Захисник України Женя Галич зізнався, що йому подобається творчість виконавиці LELY45. Зокрема, нещодавно артистка випустила трек "Наші" – переспів однойменного хіта Кузьми Скрябіна. Співачка поєднала панк-рок та інді-рок, що утворило особливе звучання. Цікаво, що Тіна Кароль допомогла LELY45 під час створення пісні.

LELY45 – "Наші": дивіться відео онлайн

YARMAK

Пісні артиста, який сам служить у ЗСУ, мотивують бійців на нові звершення на фронті. Так, загиблий захисник "Азовсталі" Назарій "Грінка" Гринцевич раніше розповідав про сильний вплив пісень співака на його життя, зокрема треку "Моя країна". YARMAK виконав улюблений хіт бійця під час прощання з ним.

YARMAK – "Моя країна": дивіться відео онлайн

Українські пісні надихають не тільки цивільних громадян, але й військових. Тому, щоб підтримувати бойовий дух наших бійців, нам варто сприяти розвитку нашої автентичної музики. Слухайте і поширюйте українське!