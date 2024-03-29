Як змінився співак за роки життя, що зробило його відомим та чим він займається зараз – розповідає Show 24.

Читайте також КВК, "Орел і Решка" та війна: як змінився Коля Сєрга за роки в шоубізнесі

Ранні роки та театральна кар'єра

Олег Винник народився 1973 року на Черкащині. У нього було досить просте дитинство, адже батьки працювали на фермі. Зі шкільних років він проявляв любов до співу, а ще опанував гру на гітарі.

Олег Винник у дитинстві / Фото з видання "Ліза"

Під час навчання у коледжі Винник їздив до Німеччини в межах культурного обміну. Там зацікавився оперою, тож спробував себе як актора – виконував партії в опері Люнебурзького театру.

Олег Винник у молодості / Фото з видання "Ліза"

Наприкінці 90-х Винник брав уроки в американського піаніста, викладача вокалу Джона Лімана у Гамбурзі. Удосконалював навички вокалу й продовжував театральну кар'єру, виконуючи партії в опері "То́ска" Пуччіні й опереті "Паґаніні" Леґара.

Олег Винник у театрі / Фото з видання "Ліза"

За кілька років Винник розпочав свої виступи на сценах відомих театрів Західної Європи, зокрема у таких країнах, як Данія, Нідерланди, Люксембург, Бельгія, Швейцарія, Австрія та Німеччина. Тоді зовнішність артиста змінювалася залежно від ролі, яку він виконував. Його можна було побачити з довгим волоссям і щетиною, або ж навпаки.

Винник у театрі / Фото з Інстаграму артиста

У 2003 році

Олег винник у молодості / Фото з Інстаграму артиста

Олег Винник написав свою першу пісню "Аромат моей мечты", яку виконував ще в Німеччині. Взагалі, в Німеччині співак брав участь у благодійних гала-концертах, а після одного з таких виступів зустрів свого першого продюсера – бізнесмена Олександра Горбенка.

Кар'єра в Україні

У 2011 році Винник повертається до України й випускає дебютний альбом "Ангел". Відтоді швидко почав набирати популярності – його запрошували на збірні концерти, а в наступні два роки він випустив ще два альбоми.

Його пісні теж швидко стали популярними, а квитки на концерти шанувальники скуповували з шаленою швидкістю. Він багато гастролював, грав великі сольні концерти. До слова, в цей період Винник вже створив собі постійний образ – носив зачіску до плечей і легку щетину.

У 2017 році вперше зібрав стадіон у Сумах. Варто зазначити, що навіть після Революції Гідності та початку війни на Донбасі Винник їздив з концертами до Росії та Білорусі. Наприклад, у 2014 році представляв Україну з концертною програмою на зимових Олімпійських іграх в Сочі. А у 2017 році в межах туру грав концерти в Білорусі.

У 2019 році відбувся його перший європейський тур. Того ж року втрапив у політичний скандал, бо знявся у пропагандистському кліпі з російськими артистами та діячами, що підтримали початок тимчасової анексії Криму. Наразі це відео недоступне для перегляду. Тож за цю "творчу" колаборацію Винника внесли до бази "Миротворець", яка досліджує злочини проти національної безпеки України.

Олег Винник потрапив у базу "Миротворця" / Скріншот із сайту

Що робив Винник під час повномасштабної війни

26 лютого 2022 року Винник виїхав до Німеччини й впродовж тривалого часу не з'являвся на публіці. Перше інтерв'ю він дав лише влітку 2023 року. Тоді Винник розповів, що лікує за кордоном рідкісну хворобу, хоча діагноз і не назвав.

Своє тривале мовчання Винник згодом пояснив в одному з інтерв'ю так:

Виходь до людей – не виходь. Що я буду доводити? Тримайтеся? Тримайтеся, ми переможемо? Чи як? Де ти є? Ну я в Берліні. І тебе хтось буде розуміти й слухати?…,

– емоційно сказав артист.

Пізніше почали з'являтися чутки, що Винник може повернутися до концертної діяльності, однак досі вони не підтвердилися. До слова, за час війни його зовнішність дещо змінилася – відросло довге волосся, а сам артист почав носити окуляри.