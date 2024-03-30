Кар'єра репера, дует з Каменських і втеча від війни: як змінився Потап за роки кар'єри

Репера Потапа можна пригадати ще з часів його дуету з Настею Каменських - тоді артист мав велику популярність, що дозволило йому розвинутися як продюсеру. Втім, пік його популярності зійшов нанівець після повномасштабного вторгнення.

Як змінився артист за понад 30 років кар'єри та де він перебуває зараз – розповідає Show 24.

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Справжнє ім'я артиста – Олексій Потапенко. Він народився 1981 року в Києві, у сім'ї чемпіонки світу з підводного плавання і співробітника КДБ. З дитинства він був активним і займався спортом, навіть досягнув статусу майстра спорту з водного поло. В одному з інтерв'ю співак зізнався, що в нього було бідне дитинство.

Потап у дитинстві / Фото з "1+1"

Потап має дві вищі освіти: вчителя фізкультури та тренера з водного поло і плавання та магістра економічних наук.

У 2000 році Потап приєднався до українського реп-гурту "Вхід у змінному взутті" і працював там до 2006 року. Одна з його пісень стала саундтреком до фільму, а ще одна, записана з іншими гуртами, супроводжувала фільм "Штольня". До речі, тоді вже Потап був в образі, в якому його звикли бачити глядачі. Носив сонячні окуляри та бейси.

Втім, іноді артист з'являвся на публіці й у класичних образах: костюмах і з краваткою.

Потап у костюмі / Фото "ТСН"

Потап і Настя: пік кар'єри

У 2006 році Потап створив дует з Настею Каменських, де брав участь як продюсер, виконавець, автор пісень і музики, а також режисер і сценарист кліпів. Їхня перша пісня "Не пара" одразу стала великим хітом. Невдовзі після створення, дует отримав нагороду на фестивалі "Нові пісні про головне". У 2008 році вони випустили альбом "Непара".

Потап і Настя / Фото з Sound Cloud

Дует набрав великої популярності, щоправда, не лише в Україні. Потап і Настя здобували визнання та нагороди також у Росії, зокрема, "Золотий грамофон" та "Пісня року". Їхні пісні "Якщо зненацька тебе не стане" та "Ми скасовуємо К. С." пролунали у російському серіалі "Щоденник доктора Зайцевої".

Протягом одинадцяти років існування, дует "Потап і Настя" випустив шість альбомів, які здобули комерційний успіх, представив 29 музичних відео та вирушив у світові гастрольні тури.

Потап і Настя / Фото з Радіо Maximum

Запуск власного проєкту

У 2014 році Потап запустив проєкт "Mozgi", де він виступає продюсером, автором пісень, композитором, а також режисером та сценаристом кліпів. Того ж року Потап втрапив у скандал, бо під час російсько-української війни, Потап виступив на премії "RU.TV" в Росії, де зі спущеними штанями подякував Росії "від імені всіх українських артистів".

З 2015 по 2018 рік, "Mozgi" були номіновані на різні музичні премії, включаючи Yearly Ukrainian National Awards та M1 Music Awards, де проєкт здобув дві перемоги. У 2017 році дует "Потап і Настя" оголосив про припинення спільної діяльності та початок сольних проєктів.

Mozgi / Фото з Інстаграму проєкту

Проєкт "Mozgi" також здобув шалену популярність та переріс до повноцінного лейблу. Олексій продюсував таких виконавців як гурт "Время и Стекло", Позитив, Мішель Андраде та інших.

Особисте життя

До 2014 року Олексій Потапенко був одружений зі співпродюсеркою "MOZGI Entertainment" Іриною Горовою. У пари є двоє дітей: син Андрій та дочка Ірини від першого шлюбу Наталя.

Потап та Ірина Горова / Фото з Pinterest

У 2016-му році вони розлучилися, а до цього упродовж п'яти років не жили разом. Згодом почали ширитися чутки про роман Потапа з Настею Каменських. Пара тривалий час не розголошувала свої стосунки, а 23 травня 2019 року побралася.

Потап і Настя / Фото з Інстаграму артиста

Потап і повномасштабна війна

Потап і Настя Каменських опинилися за кордоном ще до повномасштабного вторгнення, тому там і залишилися. Вони брали участь у благодійних заходах за кордоном, але не поверталися в Україну. Їхня тривала відсутність спричинила активну реакцію в соцмережах, де навіть близькі друзі, зокрема Позитив, закликали їх повернутися.

До слова, якось Потапа помітили на вечірці в Дубаї (ОАЕ) у компанії росіян. Репер у відео спілкувався російською мовою.

Зрештою, за пів року після вторгнення Потап таки повернувся в Україну. Він ніяк не прокоментував свою відсутність, але розповів, що робив за пів року великої війни.

Працювали багато, зробили дуже багато. Настя вже розповідала, що ми як сім'я волонтерів назбирали 75 мільйонів гривень. Тепер можу впевнено сказати, що ми йдемо до суми в 100 мільйонів гривень,

– сказав Потап в одному з інтерв'ю.

Потап у 2024 році / Фото з Інстаграму артиста

Зараз Потап перебуває за кордоном. Нещодавно лейбл "MOZGI Entertainment" провів ребрендинг і продовжив роботу без Олексія Потапенка вже з новою назвою – "Pomitni".