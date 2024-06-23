Іван Попович, Іво Бобул, Софія Ротару, Алла Кудлай – ці та багато інших зірок творили українську культуру та музику. Як зараз виглядають знаменитості та які пісні стали хітами – далі в матеріалі Show 24.

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Іван Попович

Український співак і композитор родом із Закарпатської області. З 70-х років активно брав участь у пісенних конкурсах. Створив вокально-інструментальний ансамбль "Ровесник", а за деякий час став засновником ще одного ансамблю – "Закарпаття".

Пік популярності Івана Поповича припав на 1987 рік. Саме тоді співак став солістом Театру естради. У той час без упину лунали справжні хіти зірки: "Василина", "Розлук не буде", "Карпатське весілля" та інші.

Як виглядав Іван Попович у молодості та зараз / Фото з фейсбуку співака

У 1990 році співака нагородили званням "Народного артиста Української РСР". Чоловік досі продовжує гастролювати та радує шанувальників своєю творчістю.

Іван Попович – Розлук не буде: дивитись відео онлайн

Оксана Білозір

Жінка не тільки успішна співачка та артистка, а ще й політикиня та активна громадська діячка. Справжня співоча кар'єра Білозір почалась з участі у ВІА "Ритми Карпат", а потім стала солісткою ВІА "Ватра".

У 1985 році Оксана разом із Віктором Морозовим виконала пісню "Ой, там у Львові, на Високім Замку", яка принесла чималу славу та визнання. У 90-х роках співачка створила власний ансамбль "Оксана", а в той час у Канаді вийшов компакт-диск Білозір "Україночка". У 1994 році отримала звання "Народної артистки України".

Як виглядала Оксана Білозір у молодості та зараз / Фото з інстаграму співачки

Згодом жінка почала викладати у виші та подалась у політику. Сьогодні Білозір виступає на сцені, записує колаборації з сучасними виконавцями та активно висловлює свої думки та позицію.

Віктор Морозов і Оксана Білозір – Ой, там у Львові на високім замку: дивитись відео онлайн

Іво Бобул

Співак народився у багатодітній сім'ї в Чернівецькій області. У молоді роки був учасником різних колективів: ВІА "Море", ВІА "Віватон", ВІА "Черемош" тощо. Багато пісень з репертуару Бобула стали народними шлягерами. Серед них: "Місячне колесо", "Одна єдина", "Скрипалю" тощо.

Як виглядав Іво Бобул у молодості та зараз / Фото з фейсбуку співака

У 1995 році Іво Бобулу надали звання заслуженого артиста України, а в 1998 – народного артиста. Сьогодні чоловік продовжує виступати. На його концерти приходять чимало людей, а особливо – молодь, яка останнім часом надихнулась творчістю співаків давнішої генерації.

Іво Бобул – Три трембіти: дивитись відео онлайн

Софія Ротару

Радянська та українська співачка молдавського походження здобула чимало визнання та нагород за час своєї кар'єри. Її репертуар налічує понад 500 пісень різними мовами.

З юності Ротару брала участь у пісенних конкурсах, виступала в інших країнах. З приходом популярності гастролювала за межами Радянського Союзу, але не забувала і про рідні краї.

Як виглядала Софія Ротару у молодості та зараз / Фото з інстаграму співачки

У 80-х роках стався справжній зліт співочої кар'єри та початок спроб знімання у фільмах. У 1986 році вийшла одна з найпопулярніших пісень у репертуарі Ротару "Лаванда". Після такого прориву артистка виконала ще багато пісень, які лишень підтвердили її важливу роль на естраді.

Софія Ротару – Лаванда: дивитись відео онлайн

Після розпаду СРСР Ротару виступала в різних країнах, зокрема і Росії. Після повномасштабного вторгнення виконавиця поставила на паузу концертну та творчу діяльності.

Алла Кудлай

Народна артистка родом із Чернігівщини. З 1978 року співала у в народному хорі імені Григорія Верьовки, а в 1984 – стала солісткою естрадно-симфонічного оркестру Держтелерадіо України.

У 80-х роках Кудлай випустила відеоальбом "Веселка", який складається із маловідомих народних пісень.

Як виглядала Алла Кудлай у молодості та зараз / Фото з інстаграму співачки

У співачки є чимало відомих шлягерів, які принесли популярність і впізнаваність: "Красива жінка незаміжня", "Не лукав", "Невезуча", "Мелодія", "Знову цвіте матіола", "Намисто" та інші. У 2000-х роках Кудлай пішла у політику. До слова, виконавиця є хрещеною мамою співачки Насті Каменських.

Алла Кудлай – Красива жінка незаміжня: дивитись відео онлайн

Микола Гнатюк

Український співак, який за часів СРСР поступався популярністю хіба що Аллі Пугачовій. Був солістом в ансамблі "Ми – одесити" та гастролював з ВІА "Дружба", колектив якого вважають найстарішим в СРСР.

У 1981 році Гнатюк виконав пісню "Птица счастья", яка стала шлягером того часу. Ще декілька років артист протримався на хвилях популярності, але з часом цікавість до нього згасла.

Як виглядав Микола Гнатюк у молодості та зараз / Фото "Дядя Жора Company"

У 1987 році композитор Олександр Морозов написав для нього нові пісні, що допомогли артисту отримати друге дихання. Тоді Гнатюк отримав звання Народного артиста України. Впевнені, що ці пісні чув кожен другий українець: "Малиновий дзвін", "Час рікою пливе", "Ой, смереко" та інші.

Микола Гнатюк – Час рікою пливе: дивитись відео онлайн

Після цього артист несподівано поїхав до Німеччини через сімейні обставини. Як відомо, Гнатюк і досі там проживає.

Лілія Сандулеса

Народна артистка Україна почала виступати на професійній сцені в 1977 році в складі ВІА "Жива вода". Згодом брала участь у різних конкурсах, де посідала призові місця.

Виступала в дуеті з Іво Бобулом, а згодом вийшла заміж за співака. Шлюб протривав 10 років.

Як виглядала Лілія Сандулеса у молодості та зараз / Фото з інстаграму співачки

У 1986 році Сандулеса стала дипломанткою Дрезденського шлягер-фестивалю, a 1987 року їй надали звання Заслуженої артистки, ще за 10 років отримала звання Народної артистки України.

Лілія Сандулеса – Роки летять: дивитись відео онлайн

Сьогодні співачка продовжує виступати та давати концерти містами України.