Рідкісними сімейними світлинами жінка поділилася в інстаграм-сторіс. Діти Кличка рідко з'являються на публіці, тож такі кадри одразу привернули увагу користувачів мережі.

Теж цікаво Потап провів Різдво у Лондоні без Насті Каменських: бурхлива реакція фанів

Як виглядають діти Віталія Кличка

Сімейні фото зроблені на тлі великої ялинки. Наталія постала перед камерою в обтислій святковій сукні, яка гарно підкреслила її спортивну фігуру, а діти позували у джинсах та светрах з різдвяними принтами.

Наталія зустріла Різдво у компанії всіх дітей – 21-річної Єлизавети-Вікторії, 18-річного Максима та 23-річного Єгора-Даніеля. Схоже, що всі неабияк раді такому домашньому святкуванню, адже на обличчі всіх членів сім'ї сяють усмішки.

Мій найкращий і найцінніший подарунок у житті,

– з ніжністю підписала фото Наталія.



Діти Віталія Кличка з мамою / Скриншот інстаграм-сторіс Наталії Єгорової



Діти Віталія Кличка з мамою / Скриншот інстаграм-сторіс Наталії Єгорової

Єлизавета-Вікторія зараз живе в США, а сини Кличка та Єгорової – у Великій Британії. Вони не приїжджають в Україну, але на свята потішили матусю та зібралися в Німеччині, де вона мешкає вже тривалий час.

Восени Наталія приїжджала в Україну

Це був перший за тривалий час її візит додому. Тоді Єгорова приїхала в Україну у складі німецької делегації, яка допомагає українським дітям.

Наталія зупинилася в одному з київських готелів і навіть спускалася в укриття. Під час її перебування у столиці оголошували повітряну тривогу, тож жінка на собі відчула те, що українці проживають вже протягом майже двох років. Однак, чи зустрічалася Єгорова у рамках цього візиту з ексчоловіком, невідомо.