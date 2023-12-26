Крім того, він вчергове підігрів чутки про проблеми у стосунках з Настею Каменських. Все через те, що показався сам у Лондоні.

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Потап відсвяткував Різдво в Лондоні

Артист опублікував фото у світлому пальті, білій шапці та чорному худі. Позаду нього можна було розгледіти дерев'яні двері з різдвяним вінком.

Не забуваймо про багаті музичні традиції України, країни, відомої своїми душевними мелодіями та потужними голосами. Святкуємо Різдво, нехай гармонійні голоси та піднесені мелодії талановитих музикантів України перенесуть нас у світ тепла і радості,

– зазначив виконавець.

Реакція мережі

У коментарях під дописом шанувальники привітали співака зі святом та написали йому немало приємних слів.

"З Різдвом! Миру і любові";

"Олексій Андрійович, з прийдешніми святами, усіх благ";

"Вітаю з Різдвом Хрестовим! Ти найкращий";

"З Різдвом… Хай в цьому році настане кінець війни та буде мирне небо";

Водночас інші користувачі різко розкритикували репера, оскільки він учергове виїхав за кордон в час повномасштабної війни.

"Хто вас за кордон випускає? Простих людей ловлять на вулиці. Що за несправедливість?";

"Супер цинізм, і ми з України";

"Ми пам'ятаємо яким Г.. ти був завжди".

Де була Настя Каменських

Точно не відомо, де саме була співачка на Різдво. Втім, вона опублікувала святкове фото на тлі прикрашеної ялинки. Вочевидь, артистка була вдома.

"Merry Christmas Everyone. Бажаю миру на землі та у серці. Нехай у кожного з нас буде більше моментів для радощів поряд з рідними та близькими людьми", – зазначила NK.