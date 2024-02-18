У своїх соцмережах артистка часто демонструвала, що займається спортом і правильно харчується. Велику роль у схудненні співачки зіграв і тренер.

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Хомицький вважає Настю трудоголіком, оскільки вона виконувала всі його настанови. За словами Андрія, зірка позбулась зайвих кілограмів завдяки дисципліні й постійним тренуванням. Каменських займалась навіть під час поганої погоди.

Настя – трудоголік страшний. Це класний збіг: її працьовитість, сфокусованість. О п’ятій ранку бути у ботанічному саду? Їй не проблема. Сніг, дощ – не проблема. Харчуватися так, як я сказав? Легко! Вона просто зробила все так, як потрібно. До того ж поєднуючи це все зі своєю роботою,

– поділився він.

Однак, зараз зірковий тренер практично не спілкується з Каменських. Натомість він мав розмову з репером Потапом. Хомицький вважає Олексія сильною людиною, який здатен впоратися з будь-якими труднощами.

"За останній рік можливо два рази спілкувалися по відео з Настею. Я спілкувався з Льошею. Не вважаю, що його потрібно підтримувати. Мені здається, що він – гора. Він може ще багатьох підтримати. Я думаю, такі люди як вони, звикли до всього, і вони просто супер сильні", – додав Андрій.

Інтерв'ю Андрія Хомицького: дивіться відео онлайн

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