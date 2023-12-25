У кулінарному шоу Євген Клопотенко поцікавився у Каменських, як вона харчується. Адже багатьох фанів цікавить, як мати таку саму фігуру, як у зірки. Та вона відповіла, що насправді погладшала.

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Настя Каменських про свою вагу і харчування

Співачка не хвилюється з цього приводу. Навпаки, лише з цією вагою їй вдалося себе полюбити.

Насправді я поправилася нормально. Не переживаю. Я маю дуже гарний вигляд. Навпаки, я себе з такою вагою на 100% полюбила. Я була такою сухенькою. Зараз я зрозуміла, що я себе ґвалтувала. Був суперрежим, п'ятиразове харчування,

– пригадала Каменських.

Зараз Настя знову харчується більше 3 разів у день. Вона описала, як зараз виглядає її раціон: на сніданок – складні вуглеводи, перекус – білок від яйця, обід в один і той самий час має бути, це клітковина, наприклад, салат, курка і трішки гречки, а останній прийом їжі – це білок, риба, курка або індичка, салат.



Настя Каменських / Фото з інстаграму зірки

Каменських казала про це й раніше

Співачка розповідала про зайву вагу в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Вона пояснювала, що набрала кілограми через стрес та хвилювання. Знаменитість перестала мучити себе дієтами, а натомість зайнялась ментальним здоров'ям.

Також Каменських зізнавалась, що у 2022 часто вживала алкоголь, щоб забутися. Та зараз вона п'є дуже рідко і хоче бути тверезою.