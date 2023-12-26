24 Канал зібрав кадри, як українські зірки прикрасили свої ялинки. Саме час надихатися, якщо ви ще не поставили різдвяну красуню в себе вдома.
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Тімур Мірошниченко
Для сім'ї цього разу увесь процес був особливим, адже ялинку вперше вбирав їхній син Марсель, якого Інна й Тімур всиновили влітку. Штучне дерево прикрасили білими та золотими іграшками.
Злата Огнєвіч
Співачка поставила вдома невелике штучне дерево та прикрасила його різнобарвними кулями та ялинковими іграшками у вигляді ангеликів.
Ялинка Злати Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз
Даша Квіткова
Блогерка вбрала ялинку ще до Дня Святого Миколая разом із сином левом. Вони прикрасили дерево золотими кульками, сніжками й квітами.
Григорій Решетник
Український ведучий та його велика сім'я разом прикрашали ялинку. Вони обрали цього року не штучнє, а справжнє різдвяне дерево.
Ілона Гвоздьова
Танцівниця прикрасила різдвяну ялинку в золотистих та сріблястих відтінках, а поряд поставила святкову фігурку.
Катерина Кухар
Анатолій Анатоліч
Аліна Френдій та Петро Заставний