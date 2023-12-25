Сам артист також наголосив, що це були незабутні дні у Львові. Так, фани заявили, що чекатимуть виконавця з концертами в наступному році, передає 24 Канал.

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Макс Барських три дні виступав у Львові

Зі своїм концертним туром "Зорепад" співак виступав різними містами України: Київ, Дніпро, Черкаси, Полтава, Одеса та Львів. Водночас саме в місті Лева артист провів три концерти поспіль. Він зізнався, що після цих виступів у нього залишились дуже круті враження.

Третій концерт у Львові за декілька годин. Друзі, дякую вам за емоції, за такі палкі обійми та довгоочікувану зустріч, яку ви даруєте щоразу, як я виходжу на сцену,

– сказав виконавець.

Реакція глядачів

Шанувальники підкреслили, що також отримали незабутні враження від концертів артиста і зазначили, що чекають на нього у Львові з новими виступами.

"Дякую за неймовірний концерт";

"Дякую за драйв та незабутні емоції!";

"Класний концерт! Досі емоції переповнюють. Вдячна за чудові пісні з глибоким змістом";

"Чекаємо ще в наступному році";

"Концерт супер";

"Це було мега круто";

"Дякую за нереально крутий концерт. Ви просто неймовірні, ваша енергетика зашкалює. Чекаємо знову у Львові".

Перший україномовний альбом Макса Барських

У вересні співак презентував нову платівку "Зорепад", до якої увійшло 10 композицій. З них 6 нових – "Але", "Все можливо", "Не плач", "Нове життя", "Зорепад", "Ритми" та 4 перекладені треки – "Тумани", "Береги", "Лий, не жалій" та "Подруга-ніч".

Цікаво, що "Зорепад" став восьмим в дискографії артиста і заради цього альбому Макс призупинив роботу над своїми англомовними треками, оскільки відчув, наскільки великим є запит слухача на українську музику.

"Моєю головною метою завжди було і залишається створення якісної сучасної української попмузики. Але це ще не все. Її мають слухати там, де ще вчора лунали російські пісні", – говорив виконавець.