Акторка Наталка Денисенко не приховує, що її стосунки з чоловіком під час війни змінилися. Але між ними залишається кохання та пристрасть.
До слова Вже не ті стосунки, – Денисенко зізналася, як війна вплинула на неї та чоловіка-військового
Як реагує чоловік Наталки Денисенко на відверті кадри
Хоч підписники інколи дорікають акторці за відверті світлини в її профілі, акторка ставиться до них нормально. Тим паче, що її чоловік не тільки не засуджує такі фото, але й сам просить надсилати їх.
Чоловік навіть спеціально просить, щоб я зробила гарні фото на фотосесії. Якісь і відверті знімки, щоб йому відправити. Ось саме професійні. Те що в нас еротичні онлайн-стосунки, то це факт. Якщо хоче якоїсь краси, то я знімаю спеціально і для нього. Що не входить в інстаграм,
– зізналась Наталка Денисенко.
Наталка Денисенко / Фото з інстаграму Наталки Денисенко
Денисенко і Федінчик вдало долають розлуку
- Стосунки українського подружжя змінилося через відстань. Але акторка підкреслює, що вони не стали гіршими, а в деяких моментах навіть кращими. Наталка та Андрій більше цінують та поважають один одного. Зірка розуміє, що після війни життя з коханим буде іншим.
- Хоч пара рідко бачиться наживо, вони спілкуються відеозв'язком. Акторка іноді просить чоловіка поспілкуватися з маленьким сином, який, буває, не хоче її слухатися.
- Інтимні стосунки пари теж на висоті. Наталка Денисенко фліртує з чоловіком і надсилає інтимні фото.