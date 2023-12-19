Акторка Наталка Денисенко не приховує, що її стосунки з чоловіком під час війни змінилися. Але між ними залишається кохання та пристрасть.

До слова Вже не ті стосунки, – Денисенко зізналася, як війна вплинула на неї та чоловіка-військового

Як реагує чоловік Наталки Денисенко на відверті кадри

Хоч підписники інколи дорікають акторці за відверті світлини в її профілі, акторка ставиться до них нормально. Тим паче, що її чоловік не тільки не засуджує такі фото, але й сам просить надсилати їх.

Чоловік навіть спеціально просить, щоб я зробила гарні фото на фотосесії. Якісь і відверті знімки, щоб йому відправити. Ось саме професійні. Те що в нас еротичні онлайн-стосунки, то це факт. Якщо хоче якоїсь краси, то я знімаю спеціально і для нього. Що не входить в інстаграм,

– зізналась Наталка Денисенко.



Наталка Денисенко / Фото з інстаграму Наталки Денисенко

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