24 Канал розповість, що відомо про 24-річну співачку SKYLERR. А також про її конкурсну пісню на Нацвідбір і шанси на перемогу.

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SKYLERR – учасниця багатьох талант-шоу

SKYLERR (справжнє ім'я – Валерія Кудрявець) родом з Білгород-Дністровського, що на Одещині. Співачка з 8 років займається музикою.

Від дитинства і дотепер вона взяла участь у понад 50 конкурсах і фестивалях. У 14 років SKYLERR перемогла в шоу "Співай як зірка" та виграла 100 тисяч гривень. Також артистка двічі бувала на "Х-Факторі" і шість разів пробувала потрапити на "Голос країни", але без успіху.

SKYLERR (Валерія Кудрявець) вперше на "Х-Факторі": дивіться відео

"Я хотіла виступати сама, мені було мало уваги. Хотіла вступити в університет, аби здобути музичну освіту. Я навіть пройшла відбір, але відмовилась. Адже співати я вміла, а от професії не мала. Тож я вступила на факультет телевізійної журналістики", – розповідала зірка.

Співоча кар'єра SKYLERR попри це не складалася. У певний момент музика відійшла на задній план, оскільки Валерія поринула у фітнес-сферу. Вона почала розвивати блог і розповідати про схуднення. Хоч мрія про свої пісні її не залишала.



SKYLERR проводила фітнес-марафони / Фото з інстаграму SKYLERR

Успіх прийшов під час повномасштабної війни

До повномасштабного вторгнення SKYLERR була російськомовною, тому готувалась випустити альбом з російськими піснями. Та 24 лютого 2022 усе змінилося. Дівчина виїхала у Вінницьку область. Ховаючись від обстрілів, вона написала першу пісню "Навічно".

SKYLERR – "Навічно": слухайте онлайн

Наприкінці 2022 на SKYLERR чекав справжній успіх. Тоді вона випустила колаборацію з гуртом "100лиця". Уривок пісні, який артисти виклали в тікток, миттєво завірусився. Тому вони поспішили з допрацюванням треку та презентували "Вечорниці", які довгий час лунали з усіх кутків.

Ідея пісні прийшла випадково, після того, як я побачила прикол "Добрий день, everybody" у виконанні Бориса Джонсона. Перший варіант приспіву звучав так: "Добрий день, everybody, ласкаво просимо на українське паті", але Влад Ступак з гурту "100лиця" придумав "зараз музиченьки запрошують на паті". Потім був тікток, де блискавично назбиралося понад 200 тисяч переглядів. На вечір вже був мільйон,

– поділилась співачка.

100лиця & SKYLERR — Вечорниці: дивіться відео онлайн

SKYLERR у Нацвідборі

Тепер співачка пробує свої сили у відборі на Євробачення. Вона розповідала, що хоче бути почута великою аудиторією.

Цього року я взагалі не вагалася щодо участі, тому що це вже моя не перша спроба і я знала, як все відбуватиметься. Я зрозуміла, що знову можу спробувати свої сили у Євробаченні. Більш того, я казала, що ходитиму на кастинг щороку, допоки не потраплю на телевізійний Нацвідбір,

– зізналась SKYLERR.

Конкурсна пісня артистки має назву Time is running out. За словами SKYLERR, вона вийшла за межі своєї звичної творчості та продемонструвала вокальні техніки, вміння поєднувати різні стилі.

SKYLERR – Time is running out: слухайте онлайн

Співачка наразі не стала фавориткою букмекерів: ті прогнозують їй одні з останніх місць. Однак багатьом пісня сподобалася.

"Гарна пісня. Не знаю чи для Євробачення. В Україні однозначно хіт";

"Не зупиняйтеся і надалі робіть подібну музику, це чудово";

"SKYLERR вважаю однією з яскравіших зірок останнього року – раніше її не чула. Мені дуже подобається її тембр, тендітність, музичний матеріал і манера виконання".

SKYLERR заспіває трек Time is running out у фіналі Нацвідбору під порядковим номером 8.