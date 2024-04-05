Викривають брехню Росії: гурт Within Temptation випустив колаборацію з українським виконавцем

5 квітня 2024, 13:30
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Джерело:

Within Temptation

5 квітня відбулася прем'єра треку A Fool's Parade нідерландського музичного гурту Within Temptation. Ба більше, у записі пісні брав участь український співак.

Це вже друга пісня, яку гурт присвячує Україні. Водночас першоим став трек Raise Your Banner, який теж відображає підтримку української держави в боротьбі з країною-окупантом.

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Хто з українських артистів долучився до запису треку 

5 квітня у своїх соцмережах гурт повідомив про прем'єру пісні А Fool's Parade. Трек був записаний у колаборації з українським виконавцем Alex Yarmak.

З днем релізу! Наш новий сингл A Fool's Parade, записаний з Alex Yarmak, вже доступний на всіх музичних сервісах,
– повідомили музиканти гурту.

Пісня висвітлює брехню та неправдиві висловлювання Росії щодо вторгнення, її скоєних злочинів та планів загарбання всієї України. До того ж кліп на цей трек був знятий в Україні, а саме в Києві.

Within Temptation – "А Fool's Parade": слухайте пісню онлайн

Як нідерландський гурт підтримав Україну у війні

  • З початку повномасштабного вторгнення музиканти постійно привертають увагу світової громадськості та своїх шанувальників до війни в Україні. До того ж вони підтримують боротьбу українців з країною-агресором.
  • Гурт присвятив військовим подіям в Україні пісню Raise Your Banner.
  • У 2023 році музиканти збирали гроші на човни для військових після підриву Каховської ГЕС, що на Херсонщині.
  • У березні 2024 року проводилися зйомки кліпу гурту на проукраїнську пісню A Fool's Parade в Києві.
  • Тоді вокалістка бенду Шарон ден Адель разом з колегами-музикантами відвідала столицю. Це вдалося завдяки некомерційній організації Music Saves Ukraine, яка прагне підвищення обізнаності про події в Україні. За словами гурту, ця поїздка стала незабутнім досвідом.

Автор: Влада Пономарьова