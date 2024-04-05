Викривають брехню Росії: гурт Within Temptation випустив колаборацію з українським виконавцем
Джерело:Within Temptation
5 квітня відбулася прем'єра треку A Fool's Parade нідерландського музичного гурту Within Temptation. Ба більше, у записі пісні брав участь український співак.
Це вже друга пісня, яку гурт присвячує Україні. Водночас першоим став трек Raise Your Banner, який теж відображає підтримку української держави в боротьбі з країною-окупантом.
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Хто з українських артистів долучився до запису треку
5 квітня у своїх соцмережах гурт повідомив про прем'єру пісні А Fool's Parade. Трек був записаний у колаборації з українським виконавцем Alex Yarmak.
З днем релізу! Наш новий сингл A Fool's Parade, записаний з Alex Yarmak, вже доступний на всіх музичних сервісах,
– повідомили музиканти гурту.
Пісня висвітлює брехню та неправдиві висловлювання Росії щодо вторгнення, її скоєних злочинів та планів загарбання всієї України. До того ж кліп на цей трек був знятий в Україні, а саме в Києві.
Within Temptation – "А Fool's Parade": слухайте пісню онлайн
Як нідерландський гурт підтримав Україну у війні
- З початку повномасштабного вторгнення музиканти постійно привертають увагу світової громадськості та своїх шанувальників до війни в Україні. До того ж вони підтримують боротьбу українців з країною-агресором.
- Гурт присвятив військовим подіям в Україні пісню Raise Your Banner.
- У 2023 році музиканти збирали гроші на човни для військових після підриву Каховської ГЕС, що на Херсонщині.
- У березні 2024 року проводилися зйомки кліпу гурту на проукраїнську пісню A Fool's Parade в Києві.
- Тоді вокалістка бенду Шарон ден Адель разом з колегами-музикантами відвідала столицю. Це вдалося завдяки некомерційній організації Music Saves Ukraine, яка прагне підвищення обізнаності про події в Україні. За словами гурту, ця поїздка стала незабутнім досвідом.