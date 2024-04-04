Авторитетний американський діловий журнал Forbes днями виклав рейтинг найбагатших людей планети. Серед них і зірки – кінорежисери, актори, співаки та артисти.

Цікаво Forbes назвав найбагатших зірок: які статки має найзаможніший кінорежисер у 2024 році

Тейлор Свіфт стала мільярдеркою у 34

Співачка Тейлор Свіфт увійшла до офіційного списку найбагатших людей у світі. Феномен артистки у тому, що всі її статки здобуті лише завдяки музичній кар'єрі.

Тейлор Свіфт посіла 2545 місце у списку мільярдерів. Та 14 місце у рейтингу найбагатших знаменитостей. Загалом її статки складають 1,1 мільярда доларів.

Статус мільярдерки вона отримала у жовтні 2023 року, коли отримала дохід від масштабного концертного туру Eras Tour. Прибуток від її гастролей склав 190 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що у 2023 році журнал Time визнав Тейлор Свіфт "Людиною року", а також стала найбільш прослуховуваною артисткою на Spotify.

Список найбагатших знаменитостей