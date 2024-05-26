Вєрка Сердючка на концерті в Києві виконала кілька російськомовних пісень, що обурило мережу. Однак вона не порушила законодавство, каже Уповноважений із захисту державної мови.

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Чи покарають Вєрку Сердючку

Якщо це пісня авторського виконання, якщо цей співак не заборонений, якщо він є громадянином України й це є в офіційному репертуарі, то – не заборонено,

– розповів Тарас Кремінь.

Мовний омбудсмен додав, що він підтримує тих артистів, які перейшли на українську та переклали свої пісні. Така тенденція має продовжуватися. Кремінь сподівається, що обговорення скандалу приведуть до чергової хвилі українізації.

"Але! З етичних міркувань у глядачів, які були на концерті, це викликало запитання. На перспективу можуть виникати скарги від громадян про порушення їхніх мовних прав.

Тарас Кремінь розповів, що отримав кілька скарг через порушення мовних прав на концерті Вєрки Сердючки.

Зі свого боку ми будемо звертатися до організаторів, до виконавця, до Міністерства культури як до регулятора у сфері культури та інформаційної політики й по роз'яснення, і для того, щоб української мови справді було більше,

– підсумував омбудсмен.

Чому виник скандал