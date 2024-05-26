Верка Сердючка на концерте в Киеве исполнила несколько русскоязычных песен, что возмутило сеть. Однако она не нарушила законодательство, говорит Уполномоченный по защите государственного языка.
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Накажут ли Верку Сердючку
Если это песня авторского исполнения, если этот певец не запрещен, если он является гражданином Украины и это есть в официальном репертуаре, то – не запрещено,
– рассказал Тарас Креминь.
Языковой омбудсмен добавил, что он поддерживает тех артистов, которые перешли на украинский и перевели свои песни. Такая тенденция должна продолжаться. Кремень надеется, что обсуждение скандала приведут к очередной волне украинизации.
"Но! По этическим соображениям у зрителей, которые были на концерте, это вызвало вопросы. На перспективу могут возникать жалобы от граждан о нарушении их языковых прав.
Тарас Кремень рассказал, что получил несколько жалоб из-за нарушения языковых прав на концерте Верки Сердючки.
Со своей стороны мы будем обращаться к организаторам, к исполнителю, в Министерство культуры как к регулятору в сфере культуры и информационной политики и за разъяснениями, и для того, чтобы украинского языка действительно было больше,
– подытожил омбудсмен.
Почему возник скандал
- В Киеве 17 мая в Osocor Residence состоялся концерт Верки Сердючки, где она представила обновленную программу. Во время выступления артистка шутила, спела Dancing Lasha Tumbai, а еще перепела песню Украины для Евровидения – Teresa & Maria.
- Однако дальше Сердючка начала исполнять русскоязычные песни. Украинская ведущая Анна Тульева покинула концерт, а в сети артистку раскритиковали.
- Андрей Данилко публично никак не отреагировал на скандал, но на одном из корпоративов обнадеживающе зазвучала "Гуляночка" с припевом на украинском языке.