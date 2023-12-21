Фітнес-тренер та боксер лаконічно сповістив шанувальників про новини в його особистому житті. Він вдруге одружується.

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В'ячеслав Узелков заручився

В'ячеслав Узелков коротко розповів про заручини, змінивши свій статус на сторінці з "неодруженого".

Ми разом. Нарешті ми це зробили і ми разом і до кінця,

– емоційно прокоментував боксер.



В'ячеслав Узелков заручився / Скриншот з його фейсбуку

Про обраницю В'ячеслава Узелкова відомо небагато – він майже не згадує про неї в мережі. Боксер тримає в таємниці ім'я та фото майбутньої дружини.

Про свої стосунки тренер розповідав на початку лютого 2022 року і зізнавався фанам, що одружується. Вочевидь, тоді його планам завадило повномасштабне вторгнення Росії. В'ячеслав Узелков тоді казав лише, що його коханій "трошки більше як 30 років" і вони давно знайомі.

Попередній шлюб Узелкова

Перший шлюб В'ячеслава Узелкова з фітнес-тренеркою Мариною Боржемською тривав близько 19 років. Про їхнє розлучення стало відомо у 2018 році зі слів Марини. Стосунки завершилися зі скандалом, адже Боржемська звинувачувала колишнього чоловіка в аб'юзі та небажанні допомагати з дітьми. Він ці звинувачення відкидував.