Виконавиця зізналась, що за увесь рік не давала великих інтерв'ю. Все тому, що вона не хоче відповідати на запитання про розлучення з Дантесом.

До слова Надя Дорофєєва використала трек російського гурту для збору на ЗСУ: як викрутилась зірка

Надя Дорофєєва про розлучення з Дантесом

Співачка зауважила, що дає лише короткі інтерв'ю, коли приходить презентувати новий трек. І навіть тоді її запитують про колишні стосунки.

Ми ж знаємо, про що мене будуть запитувати, правильно? Приблизно. Почну здалеку, коли я бачила, що відомі люди розлучаються, я завжди думала: "Боже, чому люди не можуть спокійно розлучитися й нічого не коментувати після цього?" І для мене ця тема – вона табу,

– зізналась Надя Дорофєєва.

Зауважимо, співачка й справді лиш нещодавно коментувала розлучення, бо презентувала новий трек "Хай пишуть". Тоді вона лаконічно відповіла на запитання, чи спілкується з колишнім чоловіком. Надя та Володимир після розлучення не підтримують зв'язок.

Як востаннє зірки висловлювались про розрив

Надя Дорофєєва зізнавалась, що виписалася з будинку, який належав їй та Володимиру Дантесу. Вона відповіла, що цей дім продали, хоч співак хотів залишити його колишній дружині.

Володимир Дантес востаннє лише розповідав, як його мама відреагувала на новину про розлучення. Вона наче відчувала, що у пари настали проблеми, тому не здивувалася.