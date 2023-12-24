Журналістка Аліна Доротюк зізналась, що не сварилася з Володимиром Остапчуком, але конфлікт між ними перейшов у публічний простір. За словами інтерв'юерки, шоуменові не сподобалося, що вона потоваришувала з його першою дружиною Оленою Войченко.
До слова Володимир Остапчук натякнув, що одружився з молодою коханою: "Найкращий день року"
Аліна Доротюк про конфлікт з Остапчуком
У мене є відкритий конфлікт – хоча я не сварилася з людиною – з ведучим Володимиром Остапчуком. Не сподобалося йому, що я подружилася з його першою ексдружиною Оленою Войченко, до якої прекрасно ставлюся,
– поділилась Аліна Доротюк.
Про це журналістка дізналася зі сторінки ведучого, оскільки була заблокована. Також її заблокувала в інстаграмі і Христина Горняк, і Катя Полтавська.
"Вова мені жодного разу не телефонував. Я все дізнавалася з його інстаграму. І після того, як я була заблокована його другою дружиною Христиною, хоча також чудово до неї ставлюся. І чомусь я виявилася заблокованою в його вже третьої дружини Катерини. Можливо, треба у Володі про це запитати", – додала Доротюк.
Інтерв'ю з Аліною Доротюк: дивіться відео онлайн
Конфлікти з Остапчуком не тільки в Доротюк
- Ілона Гвоздьова не спілкується з Володимиром Остапчуком після конфлікту на "Танцях з зірками" та через те, що розлучення з Войченко частково заплямувало її репутацію. Тоді танцівницю підозрювали у причетності до розриву шлюбу. Та зараз Гвоздьова не засуджує шоумена.
- Володимир Шумко з "Жіночого кварталу" не поважає Остапчука через його ставлення до першої дружини та конкретну ситуацію, що сталася між ними. Але сподівається, що зараз колега змінився на краще.
- Маша Єфросиніна неодноразово негативно висловлювалась в бік Володимира Остапчука і навіть відмовляється виходити з ним на одну сцену. Та ведучій у відповідь "дістається" у мережі від його ймовірної нової дружини.