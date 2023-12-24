Журналістка Аліна Доротюк зізналась, що не сварилася з Володимиром Остапчуком, але конфлікт між ними перейшов у публічний простір. За словами інтерв'юерки, шоуменові не сподобалося, що вона потоваришувала з його першою дружиною Оленою Войченко.

До слова Володимир Остапчук натякнув, що одружився з молодою коханою: "Найкращий день року"

Аліна Доротюк про конфлікт з Остапчуком

У мене є відкритий конфлікт – хоча я не сварилася з людиною – з ведучим Володимиром Остапчуком. Не сподобалося йому, що я подружилася з його першою ексдружиною Оленою Войченко, до якої прекрасно ставлюся,

– поділилась Аліна Доротюк.

Про це журналістка дізналася зі сторінки ведучого, оскільки була заблокована. Також її заблокувала в інстаграмі і Христина Горняк, і Катя Полтавська.

"Вова мені жодного разу не телефонував. Я все дізнавалася з його інстаграму. І після того, як я була заблокована його другою дружиною Христиною, хоча також чудово до неї ставлюся. І чомусь я виявилася заблокованою в його вже третьої дружини Катерини. Можливо, треба у Володі про це запитати", – додала Доротюк.

Інтерв'ю з Аліною Доротюк: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, влітку минулого року Аліна Доротюк взяла інтерв'ю в Олени Войченко. Тоді Остапчук дорікнув ведучій за те, що вона "їздить" на темі його розлучення. І додав: "Шановна Аліна Доротюк, ви знаєте, чому заблоковані у моєму інста, і за який підступний вчинок". Про що йде мова, невідомо.

Конфлікти з Остапчуком не тільки в Доротюк