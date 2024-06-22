Навантаження колосальне, – Володимир Жогло сказав, чи спілкується з Сергієм Притулою
Джерело:Неймовірна правда про зірок
Комік і шоумен Володимир Жогло розповів про спілкування з ексколегою Сергієм Притулою, який наразі займається благодійністю. Гуморист також розкрив, яким волонтер був керівником за часів співпраці.
За словами Жогло, він підтримує зв'язок з Притулою. Однак, у зірок не завжди виходить бачитися так часто, як вони б цього хотіли.
Цікаво Зцілив життя, – Інна Мірошниченко показала, як змінився її названий син за рік у родині
Водночас Володимир завжди цікавиться справами родини Сергія. Під час розмов чоловіки говорять про все – від робочих проблем до сімейних. Однак, коли ексколегам вдається можливість зустрітися, вони раді побачитися наживо.
У нього також є проблеми на Фонді, бо навантаження – колосальне. Словом, тем для розмов – багато. Ми багато спілкуємося. І принагідно раді бачити один одного завжди,
– поділився Жогло.
До того ж гуморист висловився про роботу над комедійним проєктом "Вар'яти", де працював разом з Сергієм. Як зазначив Володимир, Притула був жорстким і вимогливим керівником. Ба більше, зірки часто сперечалися через жарти, якими мали смішити глядачів.
Ми дуже часто були впевнені в чомусь, у чому він категорично казав, що то було не смішно. Але ми виходили з цих ситуацій,
– зізнався комік.
Володимир Жогло про спілкування з Сергієм Притулою: дивіться відео онлайн
Що відомо про дружбу Жогло і Притули
- Життя Володимира змінилося у 2009 році, коли він брав участь у проєкті "Чорний Гуцул". Тоді доля його і звела з Сергієм Притулою. Вони одночасно виступали в Чернівцях: Притула був ведучим заходу, а Володимир був у складі "Чорного Гуцула".
- У 2010 році Жогло долучився до "Вар'ят", ставши не лише актором, а й сценаристом.
- Зірки разом охрестили своїх колег – акторів Валентина Сергійчука та Сергія Полупана.
- Втім, гуморист не хоче брати відповідальність називати себе найкращим другом волонтера. Однак, Жогло наголосив, що в них дуже близькі стосунки, хоч Притула є досить закритою людиною.