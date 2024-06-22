По словам Жогло, он поддерживает связь с Притулой. Однако, у звезд не всегда получается видеться так часто, как они бы этого хотели.
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В то же время Владимир всегда интересуется делами семьи Сергея. Во время разговоров мужчины говорят обо всем – от рабочих проблем до семейных. Однако, когда экс-коллегам удается возможность встретиться, они рады увидеться вживую.
У него также есть проблемы на Фонде, потому что нагрузка – колоссальная. Словом, тем для разговоров – много. Мы много общаемся. И при случае рады видеть друг друга всегда,
– поделился Жогло.
К тому же юморист высказался о работе над комедийным проектом "Варьяты", где работал вместе с Сергеем. Как отметил Владимир, Притула был жестким и требовательным руководителем. Более того, звезды часто спорили из-за шуток, которыми должны были смешить зрителей.
Мы очень часто были уверены в чем-то, в чем он категорически говорил, что это было не смешно. Но мы выходили из этих ситуаций,
– признался комик.
Владимир Жогло об общении с Сергеем Притулой: смотрите видео онлайн
Что известно о дружбе Жогло и Притулы
- Жизнь Владимира изменилась в 2009 году, когда он участвовал в проекте "Черный Гуцул". Тогда судьба его и свела с Сергеем Притулой. Они одновременно выступали в Черновцах: Притула был ведущим мероприятия, а Владимир был в составе "Черного Гуцула".
- В 2010 году Жогло присоединился к "Варьятам", став не только актером, но и сценаристом.
- Звезды вместе окрестили своих коллег – актеров Валентина Сергийчука и Сергея Полупана.
- Впрочем, юморист не хочет брать ответственность называть себя лучшим другом волонтера. Однако, Жогло отметил, что у них очень близкие отношения, хотя Притула является достаточно закрытым человеком.