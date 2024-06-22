За словами Жогло, він підтримує зв'язок з Притулою. Однак, у зірок не завжди виходить бачитися так часто, як вони б цього хотіли.

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Водночас Володимир завжди цікавиться справами родини Сергія. Під час розмов чоловіки говорять про все – від робочих проблем до сімейних. Однак, коли ексколегам вдається можливість зустрітися, вони раді побачитися наживо.

У нього також є проблеми на Фонді, бо навантаження – колосальне. Словом, тем для розмов – багато. Ми багато спілкуємося. І принагідно раді бачити один одного завжди,

– поділився Жогло.

До того ж гуморист висловився про роботу над комедійним проєктом "Вар'яти", де працював разом з Сергієм. Як зазначив Володимир, Притула був жорстким і вимогливим керівником. Ба більше, зірки часто сперечалися через жарти, якими мали смішити глядачів.

Ми дуже часто були впевнені в чомусь, у чому він категорично казав, що то було не смішно. Але ми виходили з цих ситуацій,

– зізнався комік.

Володимир Жогло про спілкування з Сергієм Притулою: дивіться відео онлайн

Що відомо про дружбу Жогло і Притули