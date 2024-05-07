Сам пішов у військкомат: Володимир Жогло відповів, чому не служить в ЗСУ
Джерело:Слава Дьомін
Комік Володимир Жогло відверто поділився, що не отримував повістки, а натомість вирішив сам піти до військкомату. Однак, гумористові відмовили у службі в армії.
Водночас чоловік пояснив причину такого рішення. За словами Володимира, йому поставили декілька діагнозів.
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Чому Жогло не служить у ЗСУ
Гуморист зізнався, що пройшов ВЛК, за результатами якої було встановлено його непридатність до служби. Річ у тім, що актор має чимало діагнозів через серйозні проблеми зі здоров'ям. Тому чоловік не може доєднатися до ЗСУ.
Водночас він поділився, що у 2019 році отримав тимчасове посвідчення від військкомату. Комік це зробив, щоб мати можливість у майбутньому одружитися, згідно з прийнятої норми того ж року.
Я пройшов ВЛК, мене ще перенаправили в Рівненську лікарню, я повернувся в Млинів у військкомат. Я прийшов, мені повістки ніхто не давав. Прийшли спитали в мами, чи я проживаю тут. Мама подзвонила мені. Я одразу подзвонив військкомісару в Млинові. Він каже: "Треба прийти". Я прийшов. Без повістки,
– зізнався Жогло.
До того ж Володимир розповів детальніше про проблеми зі здоров'ям, які не дали йому змоги служити в армії. Так, у коміка виявили ожиріння, гепатоз, алергію на метал тощо.
Ожиріння – це діагноз. Відповідно тиск, ендокринологія. Ще варикозні всякі штуки. Хребет, через зайву вагу. Гепатози, проблеми зі згортанням крові. У мене ще алергія на метал – починають бути язви на руках. Купа болячок. Я не буду ходити всім розказувати. Ви мене вже вибачте, що я не здох,
– зазначив гуморист.
Що відомо про Володимира Жогло
- У студентські роки майбутній артист розпочав свою гумористичну кар'єру. Тоді він долучився до складу команди КВК.
- У 2009 році він познайомився з Сергієм Притулою на проєкті "Чорний Гуцул". І вже у 2010 році Жогло долучився до "Вар'ят", ставши не лише актором, а й сценаристом.
- З початку повномасштабного вторгнення гумористична діяльність Жогло зупинилася. Він хотів вступити до лав ЗСУ, утім, йому відмовили. Військкомат вважає знаменитість тимчасово непридатним за станом здоров'я.
- Наразі гуморист поринув з головою у волонтерство й допомагає нашим військовим, закриваючи збори. Крім того, Жогло постійно їздить із концертами до захисників на передову, де жартує над тим, що не може воювати.