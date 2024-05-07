Сам пішов у військкомат: Володимир Жогло відповів, чому не служить в ЗСУ

Комік Володимир Жогло відверто поділився, що не отримував повістки, а натомість вирішив сам піти до військкомату. Однак, гумористові відмовили у службі в армії.

Водночас чоловік пояснив причину такого рішення. За словами Володимира, йому поставили декілька діагнозів.

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Чому Жогло не служить у ЗСУ

Гуморист зізнався, що пройшов ВЛК, за результатами якої було встановлено його непридатність до служби. Річ у тім, що актор має чимало діагнозів через серйозні проблеми зі здоров'ям. Тому чоловік не може доєднатися до ЗСУ.

Водночас він поділився, що у 2019 році отримав тимчасове посвідчення від військкомату. Комік це зробив, щоб мати можливість у майбутньому одружитися, згідно з прийнятої норми того ж року.

Я пройшов ВЛК, мене ще перенаправили в Рівненську лікарню, я повернувся в Млинів у військкомат. Я прийшов, мені повістки ніхто не давав. Прийшли спитали в мами, чи я проживаю тут. Мама подзвонила мені. Я одразу подзвонив військкомісару в Млинові. Він каже: "Треба прийти". Я прийшов. Без повістки,

– зізнався Жогло.

До того ж Володимир розповів детальніше про проблеми зі здоров'ям, які не дали йому змоги служити в армії. Так, у коміка виявили ожиріння, гепатоз, алергію на метал тощо.

Ожиріння – це діагноз. Відповідно тиск, ендокринологія. Ще варикозні всякі штуки. Хребет, через зайву вагу. Гепатози, проблеми зі згортанням крові. У мене ще алергія на метал – починають бути язви на руках. Купа болячок. Я не буду ходити всім розказувати. Ви мене вже вибачте, що я не здох,

– зазначив гуморист.

Що відомо про Володимира Жогло