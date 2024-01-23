З нагоди Дня Соборності Зеленський посмертно нагородив "За заслуги" ІІІ ступеня письменників Вікторію Амеліну, Володимира Вакуленка, поета Максима Кривцова та актора Василя Кухарського.

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Зокрема, Вікторія Амеліна була не лише письменницею, а й громадською діячкою. У 2021 році її обрали лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Згодом жінка започаткувала літературний фестиваль в селищі Нью-Йорк, що на Донеччині.

Улітку 2023 року Амеліна мала працювати у письменницькій резиденції Harriman у Парижі. Там Вікторія планувала писати книжку про злочини Росії. 1 липня письменниця загинула від ракетної атаки країни-агресорки по Краматорську.



Вікторія Амеліна / Фото з фейсбуку письменниці

Володимир Вакуленко родом із села Капитолівка, що біля Ізюма. Там він проживав все своє життя. Письменник видавав книги про свій край та дитячу літературу.



Володимира викрали та вбили російські військові під час окупації Харківщини. Згодом його тіло знайшли в місці масового поховання в Ізюмі.



Володимир Вакуленко / Фото з фейсбуку письменника

Максим Кривцов був поетом і громадським діячем. Він відправився добровольцем на фронт ще у 2014 році, коли Росія почала наступ на Донбасі. Також Кривцов працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС, а ще у Veteran Hub. Після початку повномасштабного вторгнення він знову пішов захищати батьківщину.

Упродовж життя він написав чимало віршів. Зокрема, поет видав збірку "Вірші з бійниці", яка увійшла до рейтингу найкращих книг 2023 за версією ПЕН Україна.



Максим Кривцов / Фото з інстаграму поета

Василь Кухарський був актором – із 2008 року працював у "Театрі на Подолі". Також знімався на телебаченні та в кіно. Василь виконав головну роль у стрічці "Максим Оса: золото Песиголовця", в основі якої був комікс про козака Максима Осу. На початку 2023 року фільм з'явився на Netflix. У вересні Кухарський отримав важкі поранення на фронті. Згодом чоловік помер.



Василь Кухарський / Скриншот з фільму

Кого ще нагородили

Президент Володимир Зеленський надав особливі звання видатним українцям у різних сферах. Зокрема, народними артистами України стали соліст опери Геннадій Ващенко та директор театру Леся Курбаса у Львові, Олег Цьона.