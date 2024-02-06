Попри те, що чоловік Марченко мав проросійські погляди, Оксана проявлялась як адекватна та професійна людина, розповів продюсер.
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Завадюк прокоментував участь Марченко в популярному шоу
Володимир поділився, що ведуча справила на нього враження патріотки. Тоді вона спілкувалась українською мовою. Продюсер запевнив, що Марченко запросили на "Танці", бо нею цікавилась певна частина аудиторії каналу.
Тоді Оксана справляла враження адекватної, професійної та зрозумілої людини, яка позиціонувала себе як патріотка. Вона спілкувалася українською й була проти, щоб судді говорили іншою мовою. Канал запрошував різних героїв, які були цікаві аудиторії. Так вона і з'явилася в проєкті,
– пояснив він.
За словами Завадюка, скандальна ведуча не платила їм коштів за свою участь у шоу та голоси ніколи не фальсифікували. Як виявилось, згодом Марченко почала звинувачувати керівництво каналу в "дискредитації її родини".
Оксана сказала, що запрошення її в "Танці" – це була історія, вигадана Коломойським, Ткаченко й Завадюком для дискредитації її родини. Я думаю, всім зрозуміло ставлення Оксани до мене,
– висловився чоловік.
Їх стосунки з Оксаною під час роботи на телеканалах "СТБ" та "1+1" були лише професійними, як сказав продюсер проєктів, Зараз він не комунікує з ведучою.
Інтерв'ю Володимира Завадюка: дивіться відео онлайн
Участь Марченко в розважальному шоу
- Одіозна ведуча брала участь у "Танцях з зірками" у 2018 році разом із танцівником Дмитром Чапліним. Вони доволі довго протрималися в проєкті та покинули його сьомими.
- Тоді це викликало обурення у великої частини суспільства, адже було зрозуміло, що вона підтримує російські наративи. Тому що Марченко є дружиною скандального політика Віктора Медведучка, який завжди підтримував країну-агресорку.
- Згодом ведуча стверджувала, що взяла участь у "Танцях", аби "навести шурхіт в цьому болоті". Вона казала, що керівники каналу виконували "цинічний, підлий та підступний" план, аби зіпсувати її репутацію.