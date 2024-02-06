Попри те, що чоловік Марченко мав проросійські погляди, Оксана проявлялась як адекватна та професійна людина, розповів продюсер.

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Завадюк прокоментував участь Марченко в популярному шоу

Володимир поділився, що ведуча справила на нього враження патріотки. Тоді вона спілкувалась українською мовою. Продюсер запевнив, що Марченко запросили на "Танці", бо нею цікавилась певна частина аудиторії каналу.

Тоді Оксана справляла враження адекватної, професійної та зрозумілої людини, яка позиціонувала себе як патріотка. Вона спілкувалася українською й була проти, щоб судді говорили іншою мовою. Канал запрошував різних героїв, які були цікаві аудиторії. Так вона і з'явилася в проєкті,

– пояснив він.

За словами Завадюка, скандальна ведуча не платила їм коштів за свою участь у шоу та голоси ніколи не фальсифікували. Як виявилось, згодом Марченко почала звинувачувати керівництво каналу в "дискредитації її родини".

Оксана сказала, що запрошення її в "Танці" – це була історія, вигадана Коломойським, Ткаченко й Завадюком для дискредитації її родини. Я думаю, всім зрозуміло ставлення Оксани до мене,

– висловився чоловік.

Їх стосунки з Оксаною під час роботи на телеканалах "СТБ" та "1+1" були лише професійними, як сказав продюсер проєктів, Зараз він не комунікує з ведучою.

Інтерв'ю Володимира Завадюка: дивіться відео онлайн

Участь Марченко в розважальному шоу