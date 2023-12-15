Актор "Дизель Шоу" Євген Сморигін працює на українському телебаченні вже багато років. Саме там він познайомився з Оксаною Марченко, яка була ведучою на той час.

До слова Медведчук і Марченко досі володіють маєтками в Україні та охороняють їх, – BihusInfo

Євген Сморигін породичався з Марченко

Гуморист пригадав, що познайомився з Оксаною Марченко 15 років тому на проєкті "Україна має талант". З часом він вирішив, що хоче зробити ведучу хрещеною своєї доньки.

Це було, коли всі ще дружили, працювали разом. Ми з Дмитром Танковичем починали як автори сценаріїв. Багато спілкувалися на тему релігії, вона дійсно людина, що вірує. Коли в мене народилася донька Ліза, подумав, що ближче в плані віри в мене немає людини. Я запропонував їй стати хресною мамою,

– згадав Євген Сморигін.

Зрозуміло, що зараз Євген Сморигін та Оксана Марченко не спілкуються. Дружина Медведчука вже забула про хрещену доньку.

"Зараз, після всього, що сталося, ми не спілкуємося. До повномасштабного вторгнення вона вітала Лізу з днем народження, передавала подарунки. Зараз – ні. Ані ми з дружиною, ані донька з Оксаною не маємо жодних зв'язків", – підкреслив актор.

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