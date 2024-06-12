Володимир Завадюк показав нові знімки з бойфрендом: чуттєва фотосесія

12 червня 2024, 20:42
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Володимир Завадюк

Продюсер Володимир Завадюк у Місяць гордості показав свого бойфренда. Він опублікував серію спільних фото.

Продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк близько року тому зробив камінг-аут. Відтоді він відкрито говорить про своє особисте життя. 

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На особистій сторінці Володимир Завадюк опублікував чуттєву фотосесію зі своїм бойфрендом Павлом Супрунюком. Пара позувала в обіймах. 

Сміливим завжди щастить,
– підписав знімки продюсер.


Володимир Завадюк з бойфрендом / Фото з інстаграму Володимира Завадюка


Володимир Завадюк з бойфрендом / Фото з інстаграму Володимира Завадюка

Користувачі по-різному відреагували на допис Володимира Завадюка. Хтось розкритикував пару за те, що вони діляться особистим, для когось їхні фото видалися недоречними під час війни. Водночас більшість розхвалили Павла й Володимира. 

  • "Я рада, коли люди можуть бути вільними";
  • "Нещодавно подивилась фільм "Назви мене своїм ім'ям". Красива історія про те, як зароджується кохання між чоловіками. Сподобався, раджу, особливо тим, хто не сприймає такі стосунки. Бути вільним – найбільше щастя";
  • "Такі круті фото";
  • "Ох, ця ваша енергетика";
  • "Щастя вам, ви прекрасна пара";
  • "Дуже гарно";
  • "Які ви неймовірні".

Камінг-аут Володимира Завадюка

  • У квітні 2023 року Володимир Завадюк вперше відкрито заговорив про свою сексуальну орієнтацію. Це сталося на тлі кастингу до нового сезону шоу "Голос країни".
  • У дописі продюсер зізнався, що після початку повномасштабної війни він переосмислив цінності. Чоловік почав займатися різними хобі, завів собаку. Головним рішенням стало жити разом з коханою людиною. 
  • На початку місяця прайду Володимир Завадюк розповів, що після камінг-ауту відчув себе вільною людиною. Його коло спілкування змінилось і розширилося, його нарешті прийняла мати. Продюсер став частіше робити людям компліменти.

Автор: Марія Касій