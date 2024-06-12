Володимир Завадюк показав нові знімки з бойфрендом: чуттєва фотосесія

Продюсер Володимир Завадюк у Місяць гордості показав свого бойфренда. Він опублікував серію спільних фото.

Продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк близько року тому зробив камінг-аут. Відтоді він відкрито говорить про своє особисте життя.

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На особистій сторінці Володимир Завадюк опублікував чуттєву фотосесію зі своїм бойфрендом Павлом Супрунюком. Пара позувала в обіймах.

Сміливим завжди щастить,

– підписав знімки продюсер.



Володимир Завадюк з бойфрендом / Фото з інстаграму Володимира Завадюка



Володимир Завадюк з бойфрендом / Фото з інстаграму Володимира Завадюка

Користувачі по-різному відреагували на допис Володимира Завадюка. Хтось розкритикував пару за те, що вони діляться особистим, для когось їхні фото видалися недоречними під час війни. Водночас більшість розхвалили Павла й Володимира.

"Я рада, коли люди можуть бути вільними";

"Нещодавно подивилась фільм "Назви мене своїм ім'ям". Красива історія про те, як зароджується кохання між чоловіками. Сподобався, раджу, особливо тим, хто не сприймає такі стосунки. Бути вільним – найбільше щастя";

"Такі круті фото";

"Ох, ця ваша енергетика";

"Щастя вам, ви прекрасна пара";

"Дуже гарно";

"Які ви неймовірні".

Камінг-аут Володимира Завадюка