Продюсер "Голоса страны" Владимир Завадюк около года назад сделал каминг-аут. С тех пор он открыто говорит о своей личной жизни.
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На личной странице Владимир Завадюк опубликовал чувственную фотосессию со своим бойфрендом Павлом Супрунюком. Пара позировала в объятиях.
Смелым всегда везет,
– подписал снимки продюсер.
Владимир Завадюк с бойфрендом / Фото из инстаграма Владимира Завадюка
Владимир Завадюк с бойфрендом / Фото из инстаграма Владимира Завадюка
Пользователи по-разному отреагировали на сообщение Владимира Завадюка. Кто-то раскритиковал пару за то, что они делятся личным, для кого-то их фото показались неуместными во время войны. В то же время большинство расхвалили Павла и Владимира.
- "Я рада, когда люди могут быть свободными";
- "Недавно посмотрела фильм "Назови меня своим именем". Красивая история о том, как зарождается любовь между мужчинами. Понравился, советую, особенно тем, кто не воспринимает такие отношения. Быть свободным – самое большое счастье";
- "Такие крутые фото";
- "Ох, эта ваша энергетика";
- "Счастья вам, вы прекрасная пара";
- "Очень красиво";
- "Какие вы невероятные".
Каминг-аут Владимира Завадюка
- В апреле 2023 года Владимир Завадюк впервые открыто заговорил о своей сексуальной ориентации. Это произошло на фоне кастинга к новому сезону шоу "Голос страны".
- В заметке продюсер признался, что после начала полномасштабной войны он переосмыслил ценности. Мужчина начал заниматься разными хобби, завел собаку. Главным решением стало жить вместе с любимым человеком.
- В начале месяца прайда Владимир Завадюк рассказал, что после каминг-аута почувствовал себя свободным человеком. Его круг общения изменился и расширился, его наконец приняла мать. Продюсер стал чаще делать людям комплименты.