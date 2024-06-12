Продюсер "Голоса страны" Владимир Завадюк около года назад сделал каминг-аут. С тех пор он открыто говорит о своей личной жизни.

К слову Нежно, с 13 лет, – Маша Ефросинина растрогала признанием о любви своих родителей

На личной странице Владимир Завадюк опубликовал чувственную фотосессию со своим бойфрендом Павлом Супрунюком. Пара позировала в объятиях.

Смелым всегда везет,

– подписал снимки продюсер.



Владимир Завадюк с бойфрендом / Фото из инстаграма Владимира Завадюка



Владимир Завадюк с бойфрендом / Фото из инстаграма Владимира Завадюка

Пользователи по-разному отреагировали на сообщение Владимира Завадюка. Кто-то раскритиковал пару за то, что они делятся личным, для кого-то их фото показались неуместными во время войны. В то же время большинство расхвалили Павла и Владимира.

"Я рада, когда люди могут быть свободными";

"Недавно посмотрела фильм "Назови меня своим именем". Красивая история о том, как зарождается любовь между мужчинами. Понравился, советую, особенно тем, кто не воспринимает такие отношения. Быть свободным – самое большое счастье";

"Такие крутые фото";

"Ох, эта ваша энергетика";

"Счастья вам, вы прекрасная пара";

"Очень красиво";

"Какие вы невероятные".

Каминг-аут Владимира Завадюка